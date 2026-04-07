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中華職棒中信兄弟投手王凱程開季投球狀況不理想，出賽3場挨4發全壘打，已經追平去年一整季的挨轟數量，防禦率高達15.00，今（7）日遭球隊下放二軍。兄弟總教練平野惠一指出，王凱程是全隊最努力的選手，但從熱身賽開始，被打出蠻多長打，「他也知道該如何調整，成為一位讓打者覺得很討厭的投手。」王凱程是去年兄弟主力中繼投手，去年出賽51場、49局，拿下22次中繼成功，防禦率3.67，本季則是出賽3場，投3局，防禦率高達15.00。王凱程3月28日開幕戰被陳晨威敲出陽春砲，4月3日又被陳聖平敲陽春砲，4月5日則是單局挨了田子杰、邱智呈的「背靠背」全壘打，開季3場比賽就被敲4轟，去年一整季也才被敲出4發全壘打，投球狀態明顯不理想，今日遭球隊下放二軍調整。談到將王凱程下放二軍，兄弟總教練平野惠一表示，王凱程是全隊最努力的選手，「他的存在，真的就是一個很好的範本、模範。」但平野同時也指出，王凱程從熱身賽開始，出現被打出蠻多長打的狀況，所以暫時先降下二軍調整，把機會給年輕選手。平野透露，王凱程有跟他說，自己知道現在該做些什麼事情，期待能在二軍好好調整，成為一位讓打者覺得很討厭的投手後再回一軍，「我是完全相信（王）凱程。」