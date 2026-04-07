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新北市新北大道六段與台麗街口6日清晨6時許發生死亡車禍！一輛聯結車撞上路口分隔島後，失控偏移再衝進路旁工地，波及工地一對保全夫妻，另外還輾過一名男行人，由於男行人死狀悽慘，加上身上沒有身分證件，警方一度無法確認其身分，稍早透過手機SIM卡終於確認身分，並通知死者妻子到場指認、完成指紋比對，確認死者為越南籍35歲武姓男子，武男在台的妻子經2個多小時製作筆錄及指認後，由友人陪同下，抱著丈夫遺物泛淚離開警所。整起事件發生於6日清晨6時36分，27歲郭姓駕駛開聯結車行經新北大道六段時，疑似因天雨路滑車輛突然失控往左偏移，先撞上中央分隔島後，再往右外側偏移，衝進台麗街口撞斷消防栓及路牌鐵桿，猛烈撞擊路旁的武男後，再衝破工地圍籬造成兩名保全輕傷。郭男經酒測、毒測均無反應，初步研判為車輛打滑釀禍，檢察官複訊後已諭令郭男5萬元交保候傳。由於死者身上並未攜帶任何身分證件，僅留下一支手機，以及一個裝有衣服及工地用白手套的後背包，警方一度無法辨認身份。事隔32小時後，警方透過現場遺留的手機SIM卡，得知死者身份為35歲越南籍武姓男子。據了解，據悉武男2025年7月16日就被通報失聯，其妻子也完全不知道他案發當天要去哪裡，看著遺物中的工地手套悲慟不已，眼眶含淚抱著亡夫留下遺物，場面相當哀戚。而警方完成2個多小時的指認與筆錄製作後，後續將由檢察官對武妻進行複訊，並釐清武男在台生活及工作狀況。