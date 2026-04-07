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范斯：我們本來就打算攻擊哈爾克島

哈爾克島對伊朗有何重要性？

美國總統川普稍早預告，今晚世界上將有一個文明徹底消失，對伊朗發出至今最強烈警告。而在他發文前，伊朗石油重要樞紐哈爾克島（Kharg Island）再度傳出爆炸，美國副總統范斯證實了這起攻擊行動。根據美媒《Axios》報導，美國已對伊朗的哈爾克島發動打擊，一名美國官員則向路透表示，這些打擊並未影響石油基礎設施。部分打擊目標是先前在三月已遭攻擊過的設施，同時透露這次攻擊發生在週二清晨時段。目前人在匈牙利布達佩斯的美國副總統（JD Vance）稍早也證實這起對哈爾克島的攻擊行動，「我們原本就打算打擊哈爾克島上的一些軍事目標，我相信我們已經這麼做了」；他強調對哈爾克島的攻擊並不代表戰略發生改變。范斯表示，「除非伊朗提出一項我們能支持的提案，或者根本不提出提案，否則我們不會打擊能源和基礎設施目標」；他認為這項攻擊行動，不代表美國總統川普政策出現任何變化。美軍曾在3月中旬對哈爾克島發動打擊。當時川普表示，他們已「完全摧毀」當地所有軍事目標，並稱下一步可能會瞄準石油基礎設施。美媒CBS指出，在美伊戰爭期間，美國已經對哈爾克島進行了數十次空襲。兩週前，參謀長聯席會議主席丹凱恩（Dan Caine）表示，島上所有僅供軍事用途的基礎設施，包括防空設施、海軍基地以及水雷儲存和部署設施，都已被摧毀。哈爾克島是伊朗最關鍵的能源基礎設施之一，是位於伊朗海岸外的一塊長約五英里的島嶼，面積大約只有曼哈頓的三分之一。美國官員將其描述為「所有伊朗石油供應的樞紐」。該島擁有長碼頭，向外延伸至足夠深的海域，可容納超大型油輪，使這座島成為石油分配的關鍵據點。一份1984年由美國中情局解密的文件指出，這些設施「是伊朗石油系統中最關鍵的部分，其持續運作對伊朗的經濟福祉至關重要。」哈爾克島的儲油能力估計約為3000萬桶。根據貿易情報公司 Kpler 的數據，目前該島大約儲存有1800萬桶原油。經過荷姆茲海峽運往伊朗石油的主要買家中國，油輪在駛往波斯灣和荷姆茲海峽之前，都會在島上裝載石油。如果島上的石油設施被摧毀，伊朗的石油出口能力幾乎會立即崩潰。這座島也為伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）提供了大量收入來源。