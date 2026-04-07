我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台北市長人選遲遲未定案，原本民進黨選對會將在7日的會議中確定誰參選，但發言人吳崢表示還在討論中，預計五月才會公布。媒體人黃揚明在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，民進黨內部有兩派意見，一派認為既然是艱困選區，至少要鞏固基本盤，穩住陳時中當年的30多萬張選票，認為王世堅是能讓支持者「投得下去」的選項；另一派則屬意符合賴政府兩岸論述的沈伯洋，但卻引發母雞踩死小雞的焦慮。黃揚明形容沈伯洋若參選將導致「小雞抖，母雞也抖」的局面，因為票源與苗博雅、吳沛憶等泛綠議員高度重疊，會造成內部競爭與票源分裂，甚至排擠到如高嘉瑜等人的空間。此外，他提到蘇巧慧等強棒不能只靠保底，若被沈伯洋的抗中保台路線影響，可能讓蘇巧慧經營的「媽媽市長」形象被迫打回藍綠對決，對雙北佈局相當不利。目前人選難產的狀況，黃揚明表示，核心問題在於「沒有人」，也就是民進黨期待的人選大多不願意出戰，賴清德或許還在等待某個特定人選的回應，如果最終期待的人選仍不點頭，沈伯洋就可能成為備案。但這樣的僵局也可能會讓藍營支持者鬆懈，導致藍營小雞也跟著緊張起來。