我是廣告 請繼續往下閱讀

根據CNBC報導，晶片設計大廠博通（Broadcom）宣布，未來將為Google生產新一代人工智慧（AI）晶片，並同步擴大與Anthropic的合作，激勵股價在美股周二盤前上漲超過3%。其中，與Anthropic的新協議，將提供約3.5GW的運算能力，資源將來自Google的AI處理器。博通3月才剛交出亮眼財報，但股價後續仍一路走弱，今年以來累計跌幅接近一成，加上美國與以色列對伊朗發動攻擊後，整體市場震盪加劇，也讓博通股價跟著承壓。執行Hock Tan強調，市場對博通AI晶片的需求前景依舊強勁，並預估隨著客製化晶片需求持續升溫，2027年AI晶片營收將遠高於1000億美元。在最新合作消息出爐後，市場分析師普遍維持偏多看法。Hargreaves Lansdown資深股票分析師指出，這筆合作涵蓋明確的營收承諾，有助於舒緩市場近期對TPU競爭的疑慮，也代表博通最大客戶對未來需求能見度仍具相當信心。他認為，博通先前財報已上修中期營收與獲利預期，如今新合作進一步強化這項趨勢，只要後續部署進度符合預期，成長動能可望延續。花旗分析師則重申對博通股票的「買進」評等，並看好在Google合作案帶動下，博通AI相關營收不僅有機會達成1000億美元目標，甚至可能進一步突破1300億美元。