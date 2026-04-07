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▲吊車大王女兒自帶漂亮氣場，上鏡賣車吸引許多網友視線。（圖／IG@tzu_888）

「竹北吊車大王」胡漢龑擁有4位妻子、14名子女，家庭背景與驚人財力屢屢成為話題，近日他的女兒登上中古車買賣YouTube頻道，有意出售爸爸贈送、市價超過200萬的BMW 430，一頭長髮、亮麗外型、全程露出靦腆笑容的她瞬間掀起網友熱議，甚至被封為「吊車公主。」「吊車公主」近日現身網紅「阿慈車庫」頻道，準備出售一輛BMW 430，該車是父親在2024年底送給她的禮物，至今僅行駛約1.9萬公里，車況相當新，更吸睛的是這輛車經過精心升級改裝，光改裝費就高達50多萬元，讓阿慈看了也忍不住驚呼，直誇這是一台精品車，甚至形容它「自帶財氣」。在詳細檢查車況與配備後，阿慈最終開出225萬元價格收購，也讓這支影片瞬間引爆討論，許多網友原本只是衝著「竹北吊車大王千金」的名號點開，沒想到不只看到豪車，還意外被千金本人圈粉，鏡頭前她談吐自然、態度大方，雖然家境優渥，卻沒有給人高高在上的感覺，被不少網友大讚「看起來很有家教」、「有錢又漂亮還這麼謙虛」。而吊車公主也在影片中親自透露賣車原因，只是單純因為新訂的保時捷已經到貨，準備直接升級換車，消息一出，讓大批網友瞬間暴動「原來BMW只是過渡期」、「人家賣BMW是因為保時捷到了」、「這才是真正的換車日常」、「有錢人的煩惱真的好樸實無華。」