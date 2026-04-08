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▲邊佑錫（左）出席《21世紀大君夫人》記者會，被韓媒當眾質疑演技差。（圖／IG@mbcdrama_now）

男星邊佑錫憑藉韓劇《背著善宰跑》一夕爆紅，暖男形象擄獲大批粉絲，更被封為新一代「國民初戀」，爆紅後他的戲劇邀約據傳暴增20倍，最終他選擇與IU合作新劇《21世紀大君夫人》，作為睽違兩年的正式回歸作品，沒想到出席新劇記者會時，卻遭到韓媒直球質疑演技差，但他不但沒變臉，反而用超高EQ回應「我竭盡全力」，掀起許多粉絲討論。邊佑錫近日與IU一同出席《21世紀大君夫人》記者會，原本外界焦點都放在這對高顏值組合的首次主演合作，沒想到現場卻飄出火藥味，有媒體直接提問，點出邊佑錫曾被觀眾質疑演技的過往，因此當場問他「為了洗刷演技差標籤，這次做了哪些努力？」讓現場氣氛瞬間凝結。不過，邊佑錫並沒有因此露出不爽表情，反而沉穩地回應，他坦言這次為了角色投入許多心力，拍攝前還多次與導演討論人物設定，也特別在情感表現上下功夫，希望能讓觀眾感受到角色的成長，他認為比起用話語證明自己，直接透過作品讓大家看到進步是最好的方式。事實上，自《背著善宰跑》爆紅後，邊佑錫人氣飆升，不只成為廣告界寵兒，戲劇邀約也傳出暴增20倍，堪稱目前韓劇圈最炙手可熱的男星之一，面對暴漲的人氣與外界高度期待，他最終沒有急著接下多部作品，而是選擇與IU攜手合作《21世紀大君夫人》，男帥女美的組合讓許多觀眾看到流口水，直呼「實在是太養眼！」