我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《櫻子媽媽》必看亮點！層次與規模全面進化（左起）凱爾、黃鐙輝、方宥心。（圖／瘋戲樂工作室 提供）

音樂劇《櫻子媽媽與她的三個男人》本月5日迎來首週最終場，原本首演時還笑喊「演完這次，下次要下輩子了」的黃鐙輝，到了最終場卻情緒大潰堤，不僅數度淚崩，甚至一度哭到唱不下去，謝幕時更哽咽喊出「我的未來交給你們了」，讓全場觀眾瞬間笑中帶淚。黃鐙輝在謝幕時難掩激動情緒，哽咽表示：「要當一個音樂劇演員，你不能哭，因為哭了就沒辦法唱歌，但我有很多次真的哭到唱不出來，這部戲真的太好看了。」短短幾句話，道盡這次演出的投入與不捨，也讓現場觀眾深受感染，掌聲久久不停。黃鐙輝接著感性說道：「我畢業了，但還有很多人還沒看到，你們會跟大家說我們很好看吧？」隨後更半開玩笑半認真地向台下觀眾喊話：「如果這部戲可以繼續演下去，我就不用退出劇場圈了，我的未來就交給你們了。」對於黃鐙輝這段「掏心掏肺」的真情告白，導演楊景翔也立刻接招，笑著回應：「雖然很真性情，但情勒得很嚴重，算是高級情勒！」神回覆瞬間引爆全場笑聲，替這段感人又逗趣的謝幕時刻留下最精彩註解。事實上，《櫻子媽媽與她的三個男人》自開演以來便備受關注，不僅題材獨特，舞台形式也充滿巧思，全劇由方宥心領銜主演，攜手凱爾、黃鐙輝、王為與謝孟庭共同演出，並採雙卡司配置，4月3日至5日由凱爾與黃鐙輝登場，4月9日至12日則由王為與謝孟庭接棒，劇中三位演員需分飾九個角色，在舞台上快速切換身分與命運，演出難度相當高，也更考驗演員的情緒張力與表演節奏。