我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾敬驊在影壇初試啼聲即交出亮眼成績，入行不到2年，主演的2部電影票房都破億。（圖／曾敬驊臉書）

▲高中畢業前，曾敬驊始終認為自己會往泳壇發展。（圖／曾敬驊IG＠jhtseng13）

▲曾敬驊皮囊裡住著老靈魂，1997年出生的他，平時最愛聽的音樂類型是老歌。（圖／曾敬驊IG＠jhtseng13）

▲▼父親不時會給曾敬驊工作上的建議，也會關注愛子的所有作品。（圖／曾敬驊臉書）

▲恩師李烈是影響曾敬驊最深的人。（圖／NOWNEWS資料照）

28歲金馬男配角曾敬驊人氣滾燙，去年11月自爆單身1年多的他，今（7）日傳出和美妝網紅羅念交往中，不過當事人對此沒有任何回應。曾敬驊堪稱近年最紅的戲劇小生，他踏入演藝圈前，曾經想當游泳選手、本身愛聽8、90年代的老歌、以前與父親關係不好、出道不久即成為票房破億的幸運星等，《NOWNEWS今日新聞》爬梳電眼男神的5件小故事。曾敬驊唸義守大學電影與電視學系，大四時報名國片《返校》演員海選，自認試鏡表現不好，卻一路過關斬將，從全台萬名競爭者中出線，電影上映後票房賣破2.6億元台幣，他更一舉提名金馬獎最佳新演員、台北電影獎影帝，隔年再以破億同志片《刻在你心底的名字》奠定新生代男神地位。小時候就是游泳健將的曾敬驊，讀羅東高中時被選為游泳校隊，當時他的夢想不是進入演藝圈，而是視美國傳奇泳將「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）為偶像，想成為游泳選手，自己也一直以為會往泳壇發展，不過畢業後認為以游泳為志業賺不了太多錢，決定放棄，因為愛看電影，大學選填影視科系，反倒成了開啟演員之路的契機。曾敬驊皮囊裡住著老靈魂，1997年出生的他，平時最愛聽的音樂類型是老歌，除了對《刻在你心底的名字》裡出現的蔡藍欽、陳昇插曲不陌生，也喜歡動力火車〈愛到瘋癲〉、張信哲〈愛如潮水〉、李宗盛〈鬼迷心竅〉、五月天〈溫柔〉、伍佰〈被動〉、任賢齊〈我是一隻魚〉等經典金曲，有種迷人的老派。家裡有3個姊姊、1個妹妹，父親以前對獨子曾敬驊的課業很要求、態度嚴厲，如果沒有考前幾名就會被處罰，導致高中時期父子關係惡劣，叛逆的曾敬驊坦言，那段時間無法和父親相處，他不喜歡唸書，把時間都花在喜歡的事物，其餘一律排斥、抵抗，每天過得不開心，所有事都不跟父親說，直到赴外地讀大學，與父子關係才漸漸改善，父親至今在背後默默支持兒子的演藝路。曾敬驊入行時被資深演員、製片人李烈簽下，他過去受訪時直言對方是至今影響自己最深的人，也是最了解自己的前輩，透露李烈那時交了很多電影、書籍功課給他，也關心他的學校生活、家庭狀況，並經常提點進入影視圈需要注意的事項。