我是廣告 請繼續往下閱讀

綜合中國央視財經、Bitget等外媒報導，在美國總統川普對伊朗設定最後通牒倒數之際，伊朗證券交易組織官員7日表示，正就股市復市研擬4種方案。伊朗股市已於3月1日以來暫停交易。外媒指出，伊朗證券交易組織負責人說明，方向包括，第一、延續目前僅開放基金交易的做法、在特定條件下恢復交易但暫不公開資訊；第二、衝突升級，可能導致包括基金交易在內的所有交易暫停；第三、簽署書面停火協議後，重新開放交易；第四、在沒有達成停火協議的情況下逐漸復市。川普7日透過Truth Social再度對伊朗施壓。根據路透報導，川普表示，若伊朗未能在他設定的美東時間7日期限前達成協議以結束衝突，「今晚將有一整個文明消逝，而且再也無法恢復」，並稱這將是世界漫長且複雜歷史中「最重要的時刻之一」。川普設定期限為美東時間7日晚間8時，亦為台灣時間8日上午8時，伊朗達成停火協議並重啟荷姆茲海峽，否則美軍將對伊朗的民用基礎設施大規模攻擊。投資人觀望美伊衝突，截至台灣時間晚間10點30分，美股早盤四大指數下挫，跌幅落在0.5%至1.1%