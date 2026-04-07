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「藍白合」嘉義市長初選民調結果出爐，由民眾黨張啓楷勝出，對戰民進黨參選人立委王美惠。被視為「藍白合示範區」的這場初選，前立委沈富雄在政論節目《少康戰情室》狂酸，這種合作模式根本是「趁火打劫、天理難容」，目前局面只是「中弱比大弱，何必演這種戲？」沈富雄分析，全台灣除了新竹市以外，沒有一個地方國民黨的候選人會比民眾黨弱，嘉義市卻成了例外，國民黨在嘉義執政多年，連一個接班人都培養不出來，甚至出現台北的知名立委如羅智強、徐巧芯南下為張啓楷站台，而非拉抬自家同志翁壽良的特殊現象。他表示，翁壽良醫師表現得相當「君子」，面對這種被邊緣化的處境毫無反對意見，成了國民黨擺出來充數、讓張啓楷能名正言順出線的犧牲品。沈富雄對於示範區的對決不以為然，示範區應該是應對強大對手的策略，但現在藍白兩黨推派的人選在實力上卻是「一個中弱、一個大弱」。他直言，在實力都不足的情況下，在野陣營還對外將這段合作關係講得天花亂墜、公開吹捧，這種刻意包裝的政治戲碼讓他完全看不下去。