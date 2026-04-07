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民眾黨立委李貞秀近期因失言與雙重國籍爭議，深陷黨內外輿論風波，日前她在直播中爆料新竹市長高虹安曾收柯文哲700萬元，引發高虹安強烈不滿並駁斥，民眾黨原訂於9日召開中評會討論懲處。不過因為部分中評委員出國，決議將會議延後到13日舉行，李貞秀是否會被停權甚至開除黨籍，進而喪失立委資格，結果最快將於下週一出爐。回顧李貞秀入職以來的爭議，身分合法性始終是國會攻防焦點。內政部與陸委會多次強調，李貞秀因未能提出放棄中國國籍證明，不具備擔任公職的資格，導致她在立法院內政委員會多次上演「空氣質詢」。即便李貞秀站上質詢台，內政部長劉世芳及其他行政官員都拒絕上台備詢，讓她只能對著空空的備詢台發表意見。儘管民眾黨團試圖透過「聯合質詢」等方式突圍，仍無法解決在國會難以跟官員直接對話的窘境。除了身分爭議，李貞秀與黨內同僚的嫌隙，也被攤在陽光下，李貞秀在直播中指稱高虹安收700萬元，更是壓垮駱駝的最後一根稻草。雙方過往的恩怨也因此浮上檯面。如今，李貞秀不僅要面臨外界對國籍的檢視，還得看13日的中評會最後的結果，這場涉及黨內團結的茶壺風暴，成為民眾黨目前最棘手的難題。