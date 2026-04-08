喜愛吃燒肉的老饕絕對都知曉的東京「Ushigoro S.」，被許多人封為此生必吃一次，更在日本的美食評論平台「Tabelog」上拿下4.04的巔峰級高分，因此可稱是「貨真價實的燒肉界天花板」，最新消息傳出「Ushigoro S.」將來台設新分店，由富錦樹集團代理，最新地點選在本就是米其林餐廳林立的樂群三路。
日本燒肉品牌何其多，「Ushigoro（うしごろ）」在當地是知名連鎖燒肉集團，主打頂級A5黑毛和牛燒肉，不僅在地人喜愛，包含台灣人在內的全世界各地老饕也為之瘋狂，而旗下依不同定位與等級分有5個品牌。其中的「Ushigoro S.」是其中最頂級奢華的品牌，最大特點就是「採全包廂式」且「全程有專人服務」，打造出最極致私密的頂級燒肉饗宴，因此深受名人喜愛。
餐價每人2萬日幣起跳 嚴選和牛稀有部位
「Ushigoro S.」在東京的餐價在每人日幣2萬元（約台幣4000元）起跳，標榜使用從田村牧場精選的極品稀有部位，以及岡崎牧場的「近江牛」，尤其經由專人全程烤炙，呈現最完美適切的燒肉料理。「Ushigoro S.」銀座店分店在日本的美食評論平台「Tabelog」上拿下4.04的高分，該平台約莫3.6就已是品質保證，更遑論能拿下破4分之高度評價，也因此許多老饕都認為其是貨真價實的燒肉界天花板。
台灣店目前已確認將由富錦樹集團集團代理，該集團旗下有米其林一星餐廳「富錦樹台菜香檳」並代理「挽肉と米」、「I'm donut？」等知名日本品牌，各個來台都是排隊人氣店，此次代理「Ushigoro S.」堪稱是創辦人吳羽傑又再一次開創新餐飲版圖。
根據104人力銀行人才招募刊登訊息披露，「Ushigoro S.」位址選在大直商圈，插旗本就是米其林餐廳林立的樂群三路，根據該招募訊息提到，屆時台灣店將比照日本採包廂制並有專人全程服務，且將自日本空運直送的頂級和牛，讓顧客感受與東京銀座同步的極致奢華。
江振誠「回娘家」與新加坡萊佛士酒店合作開設1887 by André
不僅有名店來台，台灣也有名廚拓展國際版圖！新加坡萊佛士酒店與江振誠（André Chiang）領軍打造的最新標誌性餐廳「1887 by André」，甫於上個月月底剛正式開幕，即日起開放訂位。新加坡萊佛士酒店表示，1887 by André 將以法式料理技法致敬經典菜餚，菜色提供將以單點為主，兼有經典套餐。新加坡萊佛士酒店提到，1887 by André 的揭幕，象徵著江振誠主廚「回娘家」，並以餐廳主理人的身分重返獅城。
1887 by André的供餐方式由客人透過單點菜單自由搭配，或選擇三款主題套餐體驗，分別為 Formule Monet 、 Formule Eiffel 與 Formule Bernhardt，
靈感來自法國文化的重要象徵以及江振誠主廚的個人經歷。菜單汲取維多利亞時期與美好年代（Belle Époque）的概念，並參考新加坡萊佛士酒店的歷史菜單檔案， 同時融合主廚過去的料理歷程與其代表性作品。Formule Monet 與Formule Eiffel 提供較為輕盈、精緻的入門體驗。
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「Ushigoro S.」在東京的餐價在每人日幣2萬元（約台幣4000元）起跳，標榜使用從田村牧場精選的極品稀有部位，以及岡崎牧場的「近江牛」，尤其經由專人全程烤炙，呈現最完美適切的燒肉料理。「Ushigoro S.」銀座店分店在日本的美食評論平台「Tabelog」上拿下4.04的高分，該平台約莫3.6就已是品質保證，更遑論能拿下破4分之高度評價，也因此許多老饕都認為其是貨真價實的燒肉界天花板。
根據104人力銀行人才招募刊登訊息披露，「Ushigoro S.」位址選在大直商圈，插旗本就是米其林餐廳林立的樂群三路，根據該招募訊息提到，屆時台灣店將比照日本採包廂制並有專人全程服務，且將自日本空運直送的頂級和牛，讓顧客感受與東京銀座同步的極致奢華。
江振誠「回娘家」與新加坡萊佛士酒店合作開設1887 by André
不僅有名店來台，台灣也有名廚拓展國際版圖！新加坡萊佛士酒店與江振誠（André Chiang）領軍打造的最新標誌性餐廳「1887 by André」，甫於上個月月底剛正式開幕，即日起開放訂位。新加坡萊佛士酒店表示，1887 by André 將以法式料理技法致敬經典菜餚，菜色提供將以單點為主，兼有經典套餐。新加坡萊佛士酒店提到，1887 by André 的揭幕，象徵著江振誠主廚「回娘家」，並以餐廳主理人的身分重返獅城。
1887 by André的供餐方式由客人透過單點菜單自由搭配，或選擇三款主題套餐體驗，分別為 Formule Monet 、 Formule Eiffel 與 Formule Bernhardt，