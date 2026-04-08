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▲這件上衣疑似是峮峮與李秉諭的情侶裝。（圖／峮峮IG@qun_04、李秉諭IG@gog.wan_lee）

▲21歲的李秉諭外型帥氣，與峮峮頗為般配。（圖／李秉諭IG@gog.wan_lee）

36歲中信兄弟啦啦隊女神峮峮曾和已故男星小鬼（黃鴻升）低調交往約1年半，兩人的戀情在小鬼過世後才曝光，峮峮當時悲慟不已，也一直單身至今，讓外人看了相當不捨，好友KID也常常鼓勵她多認識新朋友。而如今峮峮似乎終於打開心房，身邊出現護花使者，是參加過選秀節目《原子少年》、今年剛滿21歲的AcQUA源少年成員李秉諭（貢丸），他溫馨接送峮峮回家的舉動全被拍。據《CTWANT》報導，從今年3月開始，峮峮與李秉諭的互動升溫，3月12日峮峮低調出現在一間婦產科診所外，但沒看診，稍作停留後就搭上李秉諭駕駛的黑色BMW離去，男方隨後發現有狗仔跟拍，甚至不惜跨越雙白實線加速甩開鏡頭。隨後，李秉諭又多次被拍到熟門熟路地駕車駛入峮峮社區停車場，3月24日更被直擊在女方家中停留長達3小時，並在4月7日深夜再度造訪，且疑似為了掩人耳目，去峮峮家時，還特地不開平時的座駕黑色BMW，而是改換一輛棕色的福斯休旅車。峮峮也相當保護這段戀情，每次上下李秉諭的車，都會戴口罩、全身包緊緊，很怕被拍。而兩人除了接送互動外，平時也會在IG互相點讚，更出現疑似情侶裝的同款服飾，默契十足。針對戀情一事，李秉諭經紀人語帶保留，僅表示兩人是前後輩的好友關係。《NOWNEWS今日新聞》也傳訊詢問峮峮經紀人，但至截稿前未獲回應。今年2月才剛滿21歲的李秉諭，目前還是學生，就讀於台北市立大學運動藝術學系。他在2022年參加《原子少年》後，於同年8月26日加盟種子音樂，與「水星」組的另外4名成員，黃莑茗、盧佾暘、林毓家、須弘道組成男團「Acqua 源少年」正式出道。過去受訪時，李秉諭也被問過理想型，他當時坦言比較喜歡年紀大自己3、4歲且眼睛漂亮的姐姐，峮峮看來頗為符合條件。