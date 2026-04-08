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▲小鬼黃鴻升（如圖）離世多年，不少人勸峮峮走出來，就連小鬼生前好友KID也鼓勵峮峮要走出來。（圖／翻攝自黃鴻升IG@aes_alien）

生前低調守護戀情 「不認愛」背後藏苦心

▲李秉諭（貢丸）過去就曾公開表示喜歡「姐姐型」的女性。（圖／記者林調遜攝）

多年未再戀愛 身邊人勸放下過去

《NOWNEWS今日新聞》記者也第一時間詢問峮峮經紀人乖姐，截稿前尚未獲得回應

中信兄弟啦啦隊女神峮峮（吳函峮）近日再度成為話題焦點，原因是被週刊直擊與小15歲男團AcQUA源少年成員李秉諭互動密切，甚至出入同一住處，引發外界關注。隨著這段關係被曝光，不少人也將目光轉回峮峮過去與已故藝人小鬼（黃鴻升）的戀情，這段曾經低調卻深刻的感情，過往2人的約定再度被網友提起，雙方沒有公開認愛原因，其實是因為小鬼想要保護雙方戀情所下的苦心。峮峮近日被《CTWANT》爆出與小15歲的源少年成員李秉諭傳緋聞，回顧當年峮峮與小鬼被爆出戀情，交往期間雙方始終保持低調，幾乎未曾公開承認戀情，小鬼對外多次以「朋友」身分回應峮峮身分，甚至以「同棟大樓有朋友」作為理由刻意模糊關係，事後峮峮才透露這樣的選擇，其實是小鬼希望能保護彼此，避免外界壓力影響感情。然而峮峮與小鬼的戀情在2020年畫下令人心痛的句點，黃鴻升因突發疾病離世，震驚演藝圈，峮峮當時也首度公開認愛，坦言2人交往期間相當幸福，卻因彼此約定選擇低調。峮峮也在社群發文表達歉意，坦言自己已無法再隱瞞這段感情，字句間充滿悲痛。據了解，黃鴻升生前曾對她說「不要結婚」，希望她未來能無牽掛展開新人生，如今看來格外令人鼻酸。黃鴻升離世後，峮峮始終維持單身狀態，一心將重心放在工作上，身邊好友如KID（林柏昇）也曾在節目中勸她放下過去嘗試迎接新的感情，甚至在求姻緣過程中抽到帶有「意中人已離去」含意的籤詩，讓現場氣氛一度凝重，峮峮對於籤詩未多做說明與反應，但外界普遍認為她仍難以走出過往。至於這次與李秉諭的互動，經紀公司僅以「朋友關係」簡單回應，未進一步說明細節，而，無論峮峮是否發展新戀情，她與小鬼過往的約定，也讓外界更關注她未來的感情動向。