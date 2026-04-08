《NOWNEWS今日新聞》記者第一時間詢問峮峮經紀人乖姐，截稿前尚未獲得回應

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▲李秉諭（如圖）被直擊頻繁進入峮峮香閨，事實上他早在2年前就被峮峮大讚帥。（圖／記者林調遜攝）

李秉諭從《原子少年》出道 舞蹈實力受肯定

▲李秉諭在維持演藝事業同時，更積極完成學業。（圖／統一咖啡廣場提供）

李秉諭理想型偏好「姐姐」 條件引發聯想

《NOWNEWS今日新聞》記者也第一時間詢問峮峮經紀人乖姐，截稿前尚未獲得回應。

男團AcQUA源少年成員李秉諭近日因被拍到接送中信兄弟啦啦隊女神峮峮，並出入其住處引發外界對2人關係的高度關注，2人雖然相差15歲，但隨著緋聞持續發酵，不少粉絲、網友也開始回顧李秉諭的演藝經歷與過去受訪內容，其中一段他曾公開表示偏好年紀較長的「姐姐型」對象的畫面也被翻出，讓他與峮峮的戀情更添想像空間，也讓討論熱度持續升溫，出生於2005年的李秉諭，早年投入舞蹈領域，曾加入HRC KiDS舞團訓練，並與隊友林毓家一同成長，2022年他參加選秀節目《原子少年》，憑藉舞蹈實力成功出道，與黃莑茗、盧佾暘等人組成AcQUA源少年，進入演藝圈後他一邊發展事業，一邊兼顧學業，最終以優異成績錄取台北市立大學運動藝術學系，展現多方面發展潛力。除了舞台上的表現，李秉諭私下的個性也受到關注，過去曾被目擊在校園生活中與同學相處融洽，不僅一起練舞、用餐，還會主動開車接送同學，展現細心體貼的一面。無論是對男性或女性朋友，他都保持相同的友善態度，也讓外界對他的印象多半停留在陽光、親和的形象。李秉諭過去受訪時曾分享自己的感情觀，坦言偏好比自己年長的女生，年齡差約3至4歲最為理想，他認為成熟穩重、情緒管理良好的對象更具吸引力，外型則偏好眼睛漂亮、注重身材管理的類型，這番言論在事件曝光後被重新討論，也讓不少網友直言，條件與峮峮相當吻合。事實上，李秉諭與峮峮早在2年前就曾於節目中同台，當時他為宣傳個人單曲登上由峮峮與KID主持的節目，並以「峮峮姐」稱呼對方，峮峮也曾誇讚他外型亮眼、帥氣，儘管當時雙方互動不算頻繁，但如今被拍到有接送與出入住處的行為，關係明顯更加密切。對此，李秉諭經紀公司僅低調回應「朋友關係」，