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▲黃捷收到粉絲陳情後，出面向文化部以及拓元溝通爭議。（圖／黃捷Threads＠huangjie_official）

▲IVE台北小巨蛋演唱會座位、票價圖。（圖／拓元售票官網）

●第二波加場開賣

2026/04/08（三）中午11:00

為維護購票機制的公平性，並保障多數歌迷的正當購票權益，拓元再次嚴正重申：任何透過購票程式、自動化工具或其他類似方式增加購票速度的行為，均屬不當使用，拓元絕不容許。



隨著《文化創意產業發展法》完成修法，以不正方式購票之行為已明確納入監管與查處範圍。拓元已依據法規精神，將相關行為列為重點監控項目，並持續強化內部管理與稽核機制。



拓元購票系統會經常性地檢視系統操作與交易紀錄，針對明顯不可能由一般人為操作所產生的購票模式進行分析與判定，為求謹慎每個判定自查獲到判定都會花費一定時間查核，一經確認涉及不當程式或異常操作行為，拓元將依據會員服務條款第九條禁止事項，直接對相關帳號採取鎖定或停權措施，以防止購票秩序進一步遭到破壞。



針對部分情節重大之案件，拓元亦會主動提出檢舉、移送相關偵查機關進行調查，以確認是否涉及組織性犯罪或不法集團行為。目前相關案件多仍在司法調查程序中，拓元不排除依法追究相關責任。

對於已遭鎖定或停權之帳號，若會員主張權益受損，可依現行法制途徑，逕向各地消費者保護官提出申訴。惟需特別說明，截至目前為止，尚無任何經申訴後證實系統誤判之案例。



拓元在此再次提醒所有會員，請勿心存僥倖或嘗試使用任何影響購票公平性的工具或方式。拓元將持續以最嚴謹的態度，捍衛公平購票環境，並依法採取一切必要措施。

韓國人氣女團IVE即將來台開唱，前兩場門票已於3日開賣時被秒殺，9月13日加場門票則將與今（8）日中午11點全面開賣，但有不少粉絲反應，先前搶票時帳號就莫名被鎖，也因此求助立委黃捷陳情。對此，拓元昨日發布聲明回應，粉絲帳號被鎖可能是因搶票時出現「購票程式、自動化工具或其他類似方式增加購票速度的行為」，若粉絲覺得判定有誤，可向各地消費者保護官提出申訴。4月3日IVE演唱會全面開放搶票時，許多粉絲出現拓元帳號被鎖的情況，搶票失敗，因此向黃捷陳情。黃捷當日晚間發文回應：「我已經與文化部以及拓元進行溝通。如果無任何異常使用，卻仍遇到帳號被鎖的狀況，可向拓元客服釐清個案狀況，並請求消保官協助判定封鎖帳號是否合理。」黃捷也呼籲大家不要開外掛搶票，容易產生爭議，「我也當面向拓元建議，將停權規定及申訴管道寫的更清楚，並增設相關警示機制，明確提醒搶票注意事項，避免消費者因不熟悉操作而誤觸停權規定，同時保護購票的公平性及消費者權益。」而針對許多粉絲帳號無端被鎖一事，拓元昨日也給出回應，。如被查獲真是非法搶票，將依據條款鎖定該使用者帳號，並移送相關偵查機關進行調查。拓元也指出，若粉絲覺得自己的帳號是被誤鎖的，可以找消保官申訴，但拓元強調：「」， 意即他們對自己的偵測技術非常有信心。