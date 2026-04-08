氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，鋒面影響逐漸減弱，今（8）日起台灣各地天氣轉趨穩定，降雨減少、氣溫回升。未來一周受南方氣團影響，白天高溫將接近盛夏，需注意防曬與補水，下周中後期雖有微弱鋒面接近，但影響有限。另外，周末關島東南方可能有熱帶擾動發展，但目前各國模式均顯示對台無威脅。
今起鋒面減弱！雨停了、各地回暖 中南部飆30度
吳德榮指出，昨（7）日各地高溫約落在29至33度之間；今日清晨觀測顯示，鋒面殘留雲系仍在台灣附近活動，並伴隨零星降雨回波，各地仍有局部短暫降雨情形。截至清晨5時22分，平地最低溫約在18至20度。
根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬，今日白天起鋒面逐漸減弱，降雨機率下降，各地天氣轉趨穩定，氣溫也將明顯回升。白天感受上北部較為舒適，中南部則略偏炎熱。各地氣溫預估為北部18至26度、中部19至30度、南部20至33度、東部18至31度。
下周天氣穩定！周末熱帶擾動發展 對台灣無影響
明（9）日起至下周二（14日）受南方氣團增強影響，鋒面將北移至長江流域與華南一帶徘迴，台灣維持穩定天氣，各地白天氣溫偏高，整體體感接近盛夏，連續高溫情況下，需留意防曬與補水，避免中暑。
至於下周三至周五（15、16日）期間，預計將有一道微弱鋒面接近台灣，但整體影響有限。由於各國模式仍持續調整，後續天氣變化仍需觀察。
另外，各國模式也持續關注關島東南方海域，預估周末起可能有熱帶擾動發展，雖然路徑預測仍有差異，但目前評估對台灣並無直接威脅，也符合歷史上「4月颱風不侵台」的氣候特徵。
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳德榮指出，昨（7）日各地高溫約落在29至33度之間；今日清晨觀測顯示，鋒面殘留雲系仍在台灣附近活動，並伴隨零星降雨回波，各地仍有局部短暫降雨情形。截至清晨5時22分，平地最低溫約在18至20度。
根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬，今日白天起鋒面逐漸減弱，降雨機率下降，各地天氣轉趨穩定，氣溫也將明顯回升。白天感受上北部較為舒適，中南部則略偏炎熱。各地氣溫預估為北部18至26度、中部19至30度、南部20至33度、東部18至31度。
明（9）日起至下周二（14日）受南方氣團增強影響，鋒面將北移至長江流域與華南一帶徘迴，台灣維持穩定天氣，各地白天氣溫偏高，整體體感接近盛夏，連續高溫情況下，需留意防曬與補水，避免中暑。
至於下周三至周五（15、16日）期間，預計將有一道微弱鋒面接近台灣，但整體影響有限。由於各國模式仍持續調整，後續天氣變化仍需觀察。
另外，各國模式也持續關注關島東南方海域，預估周末起可能有熱帶擾動發展，雖然路徑預測仍有差異，但目前評估對台灣並無直接威脅，也符合歷史上「4月颱風不侵台」的氣候特徵。