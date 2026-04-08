這幾天受到鋒面影響，全台各地雨勢不斷，氣象粉專「台灣颱風論壇天氣特急」表示，雨過天晴！在歷經清明時節雨紛紛之後，穩定的天氣將要準備接手，從今（8）日最後一波雨勢下完之後，西半部地區至少有5天至7天高溫飆到超過30度，大家短袖衣物可以開始準備了！
清明節雨神終於要走了！全台高溫30度至少5天
「台灣颱風論壇天氣特急」指出，清明時節雨紛紛過後，根據最新模式預報顯示，在今明兩天最後一波春雨過後，天氣即將迎來大反轉，台灣上空將全面轉為暖熱偏南風，全台各地，將迎來起碼一星期的高溫大太陽。
「台灣颱風論壇天氣特急」提到，從各國模式的溫度走勢預測看，各國模式不約而同都顯示，未來有5至7天台灣最高溫都估到30度大關，尤其西半部高溫會特別顯著，感受彷彿入夏，建議大家可以暫時把短袖預備好囉！
明起天氣好轉溫度破30度！下週二北部、東北鋒面到又轉雨
中央氣象署也表示，今天上午各地有局部短暫陣雨，不過隨著鋒面逐漸遠離，平地轉為多雲天氣，僅山區仍有降雨機率，白天起東北季風減弱，北部及東北部回溫，中南部則維持溫暖偏熱，各地高溫約26至30度；從週四至週五天氣就會開始好轉，各地多為晴到多雲，降雨機率低。不過日夜溫差較大，白天高溫可達30度以上，清晨及夜間低溫約21至23度。
氣象署提到，週六至下週一天氣持續穩定，各地普遍為晴到多雲，依舊是白天溫暖偏熱，早晚稍涼，日夜溫差依舊明顯。不過到了下週二（14）日有鋒面接近影響，北部及東北部地區將出現局部短暫陣雨，其他地區則維持多雲到晴的天氣型態，北部、東北地區還是要注意變天有雨的天氣。
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「台灣颱風論壇天氣特急」指出，清明時節雨紛紛過後，根據最新模式預報顯示，在今明兩天最後一波春雨過後，天氣即將迎來大反轉，台灣上空將全面轉為暖熱偏南風，全台各地，將迎來起碼一星期的高溫大太陽。
「台灣颱風論壇天氣特急」提到，從各國模式的溫度走勢預測看，各國模式不約而同都顯示，未來有5至7天台灣最高溫都估到30度大關，尤其西半部高溫會特別顯著，感受彷彿入夏，建議大家可以暫時把短袖預備好囉！
中央氣象署也表示，今天上午各地有局部短暫陣雨，不過隨著鋒面逐漸遠離，平地轉為多雲天氣，僅山區仍有降雨機率，白天起東北季風減弱，北部及東北部回溫，中南部則維持溫暖偏熱，各地高溫約26至30度；從週四至週五天氣就會開始好轉，各地多為晴到多雲，降雨機率低。不過日夜溫差較大，白天高溫可達30度以上，清晨及夜間低溫約21至23度。
氣象署提到，週六至下週一天氣持續穩定，各地普遍為晴到多雲，依舊是白天溫暖偏熱，早晚稍涼，日夜溫差依舊明顯。不過到了下週二（14）日有鋒面接近影響，北部及東北部地區將出現局部短暫陣雨，其他地區則維持多雲到晴的天氣型態，北部、東北地區還是要注意變天有雨的天氣。