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清明節雨神終於要走了！全台高溫30度至少5天

全台各地，將迎來起碼一星期的高溫大太陽。

未來有5至7天台灣最高溫都估到30度大關，尤其西半部高溫會特別顯著，感受彷彿入夏，建議大家可以暫時把短袖預備好囉！

▲未來有5至7天台灣最高溫都估到30度大關，尤其西半部高溫會特別顯著，感受彷彿入夏，建議大家可以暫時把短袖預備好囉！（圖/台灣颱風論壇臉書）

明起天氣好轉溫度破30度！下週二北部、東北鋒面到又轉雨

從週四至週五天氣就會開始好轉，各地多為晴到多雲，降雨機率低。

不過到了下週二（14）日有鋒面接近影響，北部及東北部地區將出現局部短暫陣雨