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台北外送員「地雷禁區」曝光！Google地標遭改名嗆：讓他們餓死

而Google地標卻被改成「白癡大雷區不要接，讓他們自己餓死27樓」，讓他似乎知道為什麼每次跟同事點外送總是等不到外送員接單。

▲近日有網友發現自己的商辦大樓被改Google地標名，遭外送員嗆聲：「白痴大雷區不要接，讓他們自己餓死27樓。」引爆熱烈討論。（圖/Threads）

「忠孝西路是不是白天禁行機車？外送員要靠什麼交通工具配送？為了送那個西路大雷區，司機還要繞路再繞路、接著繼續改用走路才能抵達目的地，重點是還27樓誰要送？」

忠孝西路被外送員公認「最大雷區」！交通問題仍然有解方

台北忠孝西路目前「白天依舊沒有開放機車通行」

▲台北忠孝西路段白天禁行機車，外送員要是接了那段路大樓的單，就必須要先找停車位（白天非常難找），接著走路至大樓才能夠送餐，因此讓不少外送員選擇棄單。（圖／記者徐銘穗攝）

周邊光是要找停車位就找了快10分鐘，還停在大老遠的地方，送完一單已經30分鐘起跳，曾經也有同行為了求快先臨停路邊趕緊送餐，結果回來被開了罰單

解法就是除非小費給的夠高，不然就是自己走到機車可以通行的路口拿，絕對會有外送員會接。

外送平台方便又快速，許多人三餐果腹都靠外送員送餐，不過近日卻有男網友發現，自己辦公的大樓Google地標被改成「白痴大雷區不要接，讓他們自己餓死在27樓」，讓他感到非常傻眼表示：「難道這就是我們這棟外送等一小時都沒人要接單的原因？」結果引爆許多台北外送員出面表示，透露因為周邊交通有限制問題，同行早就都知道那一區的外送都會棄單。有網友在社群平台表示「這就是我們這棟叫外送等一小時都沒人接單的原因？」只見貼出的圖片，該商辦大樓位於忠孝西路上，貼文曝光後，不少外送員集體現身表示：、「不能停車就算了，常常不接電話，真的很忙就自己帶便當！」、「你們那一排就是顧人怨，附近吃的這麼多是在叫什麼外送？」、「身為外送員，真的只能說忠孝西路的單一概全棄，超大雷區。」原來，外送員之所以這麼火大，就是因為現在，導致外送員要是接了那段路大樓的單，就必須要先找停車位（白天非常難找），接著走路至大樓才能夠送餐，有些大樓的民眾甚至也不會自己下樓拿，來來回回在尖峰餐期就耽誤了許多跑單的機會，因此才會造成外送員集體默契棄單的行為。《NOWNEWS》記者也實際訪問在台北跑外送5年資歷的李先生，他就透露，忠孝西路自己也有送過，，畢竟是北車周邊，警察還是非常多，白天機車又不能上忠孝西路段，實在對外送員來說非常困擾。李先生表示，忠孝西路段的商辦大樓員工如果真的要點外送，李先生說，不然就真的是自己去買，附近覓食點眾多，商辦大樓也很多，外送員在尖峰餐期不接這單還可以多跑好幾單，當然就沒人要接這種苦差的外送行程了！