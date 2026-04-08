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市場關注美伊戰事的發展，美國股市週二多數走高，唯獨道瓊指數收黑，不過美國總統川普宣布，因應談判人員正逐步達成停火協議，德黑蘭方面也將依協議重啟荷姆茲海峽，美股盤前期指呈現上漲2%左右，帶動台北股市今（8）日開盤上漲149.68點、來到33379.5點，隨後漲點擴大至千點以上。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1.18點、來到326.79點。今日開盤量大強勢個股：世界先進、頎邦、鈺創、瑞軒、旺宏。權值股多數走高，權王台積電開盤上漲75元、來到1935元；台達電開盤上漲115元、來到1630元；鴻海開盤上漲5.5元、來到197.5元。美國總統川普先前放話若德黑蘭不接受要求將「摧毀伊朗文明」，導致昨日美國股市多數呈現呈現疲軟，不過，巴基斯坦總理Shehbaz Sharif在X平台表示，中東戰事的外交解決努力正穩步推進，並呼籲川普將伊朗最後期限延長兩週，同時要求伊朗在此期間開放海峽作為善意展現，因此在收盤前一小時買盤挹注，那斯達克、標普500、費半指數翻紅。唯獨道瓊指數下跌85.42點或0.18%，收46584.46點，那斯達克指數上漲21.51點或0.098%，收22017.85點，標普500指數上漲5.02點或0.076%，收6616.85點，費半指數上漲87.76 點或1.11%，收8003.87點。台股ADR漲跌互見，台積電ADR上漲1.04%，日月光ADR下跌1.60%，聯電ADR大漲7.13%，中華電信ADR下跌0.31%。隨後，美國總統川普宣布，因應談判人員正逐步達成停火協議，德黑蘭方面也將依協議重啟荷姆茲海峽，攻擊伊朗全境民生基礎設施的最後通牒將延後兩周。至於伊朗方面，根據伊朗媒體IRIB News報導，伊朗最高國家安全委員會發表聲明說，伊朗和美國將於4月10日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德展開談判。不過，談判並不意味著戰爭結束，伊朗將在「完全不信任」的氛圍下參與談判。