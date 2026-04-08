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效力於洛杉磯道奇隊的日籍二刀流巨星大谷翔平，於今（8）日客場挑戰藍鳥隊的比賽中，再次展現火燙手感。大谷今日擔任先發第1棒、指定打擊，不僅成功將連續上壘紀錄推進至42場，距離一朗保持的日本球員紀錄僅剩一步之遙，更在比賽中敲出直擊全壘打牆的適時長打。然而，第3打席卻發生捕手傳球不小心打到大谷左臂的驚悚意外，大谷當場痛到叫出聲，一度驚動教練團與防護員緊急上場關切。比賽進行到5局無人出局一壘有人，道奇手握3分領先時，大谷翔平進入第3打席。不料，藍鳥隊捕手在試圖接球後牽制一壘時，右手揮擊動作直接擊中了大谷的左前臂。大谷當場露出罕見的激烈反應，痛到叫出聲並頻頻甩動手臂，臉部表情極度痛苦。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）與防護員見狀立即衝上場查看。雖然大谷最終堅持留在場上完成該打席，但回到休息室後，轉播鏡頭仍捕捉到他不斷按摩、確認患部的手勢，讓球迷捏了一把冷汗。在意外插曲前，大谷首打席面對藍鳥王牌高斯曼（Kevin Gausman），大谷展現選球眼保送上壘，成功將個人連續出壘紀錄推進至42場。僅次於傳奇球星鈴木一朗於2009年創下的43場紀錄。隨後在3局無人出局一、三壘有人的得分機會，大谷將一顆內角球硬是掃向右外野深處，這球直接擊中全壘打牆。根據數據網站「Baseball Savant」分析，若在洋基體育場等三座球場，這球早已飛出牆外。憑藉這支帶有打點的二壘安打，大谷的開季後的打擊率也重返3成大關。大谷翔平近期狀態校正回歸，在開季前6場僅1成67打擊率的短暫低迷後，近4場比賽場場敲出雙安，且在4場內狂轟3支全壘打，包含昨日對藍鳥敲出的本季第3轟。