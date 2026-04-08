每年這個時候，上市櫃公司年報陸續出爐，不只是企業交出的成績單，更是檢視台股體質的重要時刻。在股價經歷一段漲跌循環後，獲利數字往往成為判斷市場是否過熱、以及未來動能能否延續的關鍵依據。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，詳細檢視每一家公司的EPS，才發現台灣企業超強的獲利能力。
謝金河表示，上市上櫃公司公布整年度的財務報表，就像一個人去醫院健檢的報告，股價經過一段時間的奔馳後，可以用來檢視是否超漲？並且作為預測未來營運的基底，因此，他會特別花時間來作功課。
去年全體上市櫃公司淨利4.53兆元，寫下歷史紀錄，如果往前推，蔡英文總統上任的第一年（2016年）是1.88兆元，2017年呈現2.17兆元，2018年是2.19兆元，2019年是1.99兆元。
到了2020年疫情來襲，數位轉型為台灣帶來大機會，台積電2020年淨利5178億元，也將台股推升突破高懸30年的12682點，台股獲利突破2兆元、來到2.46兆元。2021年到4.34兆元，那年台積電賺5965億元，台塑四寶賺4144億元，這是傳統產業最好的一年。
謝金河指出，到了2022年中國內捲殺戮開始，淨利小退至3.98兆元。然後是暴力升息，2023年跌至2.91兆元。到2024年才回到4.06兆元，去年的4.53兆元，台積電貢獻顯著，台積電大賺1.7178兆元，佔38%，真正扮演護國神山的角色。
謝金河認為，很多人都覺得台灣是台積電一個人的武林，但仔細檢視每一家公司的EPS，才發現台灣企業超強的獲利能力，謝金河從高到低檢視一遍，數字令人驚嘆！去年EPS超過100元的有4家，緯穎、大立光、信驊、川湖；賺超過50元的有11家，台積電66.26元、排在第9名，聯發科66.16元第10；EPS超過30元的公司有38家。
謝金河表示，記得在2000年前後，他們在找一年賺超過一個股本的公司，大概只能找到20幾家，這次他用EPS排行榜往下搜尋，最後一家賺一個股本的公司是五福旅行社的10.01元。台灣去年賺超過一個股本的公司居然高達187家，這真的要向用心經營企業的經營者致敬！
謝金河推估今年會有什麼新局？他看記憶體及通路商第一季的獲利會很嚇人，富邦投顧的陳奕光董事長估今年的淨利上看5.99兆元，如果是這樣，這將是支撐台股的最重要底氣！台灣正在AI軍備競賽的熱浪上！
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去年全體上市櫃公司淨利4.53兆元，寫下歷史紀錄，如果往前推，蔡英文總統上任的第一年（2016年）是1.88兆元，2017年呈現2.17兆元，2018年是2.19兆元，2019年是1.99兆元。
到了2020年疫情來襲，數位轉型為台灣帶來大機會，台積電2020年淨利5178億元，也將台股推升突破高懸30年的12682點，台股獲利突破2兆元、來到2.46兆元。2021年到4.34兆元，那年台積電賺5965億元，台塑四寶賺4144億元，這是傳統產業最好的一年。
謝金河指出，到了2022年中國內捲殺戮開始，淨利小退至3.98兆元。然後是暴力升息，2023年跌至2.91兆元。到2024年才回到4.06兆元，去年的4.53兆元，台積電貢獻顯著，台積電大賺1.7178兆元，佔38%，真正扮演護國神山的角色。
謝金河認為，很多人都覺得台灣是台積電一個人的武林，但仔細檢視每一家公司的EPS，才發現台灣企業超強的獲利能力，謝金河從高到低檢視一遍，數字令人驚嘆！去年EPS超過100元的有4家，緯穎、大立光、信驊、川湖；賺超過50元的有11家，台積電66.26元、排在第9名，聯發科66.16元第10；EPS超過30元的公司有38家。
謝金河表示，記得在2000年前後，他們在找一年賺超過一個股本的公司，大概只能找到20幾家，這次他用EPS排行榜往下搜尋，最後一家賺一個股本的公司是五福旅行社的10.01元。台灣去年賺超過一個股本的公司居然高達187家，這真的要向用心經營企業的經營者致敬！
謝金河推估今年會有什麼新局？他看記憶體及通路商第一季的獲利會很嚇人，富邦投顧的陳奕光董事長估今年的淨利上看5.99兆元，如果是這樣，這將是支撐台股的最重要底氣！台灣正在AI軍備競賽的熱浪上！