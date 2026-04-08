峮峮經紀人乖姐今（8）早向《NOWNEWS今日新聞》記者透露峮峮近日遭陌生人尾隨、心情不安，公司已經加強保護，也親揭她與李秉諭2人關係：「貢丸（李秉諭）就是很熱心的後輩，峮峮近期有在排舞，貢丸會協助她。」

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▲峮峮近日被拍到多次搭乘李秉諭的車回家，引發戀情揣測。（圖／翻攝自峮峮IG@qun_04）

頻傳被跟蹤疑慮 安全問題引關注

▲峮峮經紀人乖姐坦言李秉諭是一名很熱心的後輩。（圖／李秉諭IG@gog.wan_lee）

峮峮身體狀況不佳 好友輪流照顧

▲峮峮近2年頻繁傳出身體狀況不佳的消息，也因此辭退《飢餓遊戲》主持群。（圖／中視提供）

經紀人回應全文

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters超人氣啦啦隊女神峮峮，近期傳出與小15歲男團「AcQUA源少年」成員李秉諭互動密切，男方甚至多次進出女方香閨，被外界解讀為戀情萌芽，掀起不少討論。面對外界揣測，峮峮近日被爆出與小15歲李秉諭相戀，不過峮峮經紀人向記者透露，峮峮近幾個月曾多次向身邊人提及住家附近疑似出現陌生人尾隨的情況，因此讓她感到相當不安。乖姐坦言：「其實對女藝人來說，真的會很擔心！」經紀人乖姐指出，這段時間峮峮身邊朋友會更加留意陪伴與接送，以確保峮峮的人身安全。針對被拍到的接送畫面，經紀人表示：「貢丸就是很熱心的後輩，峮峮近期有在排舞，貢丸會協助她！」雙方因為排舞因此有較多互動。事實上這類往來在演藝圈並不罕見，因此並非外界所解讀的親密關係。此外，峮峮近年長期處於身體狀況不佳狀態，甚至因此請辭《飢餓遊戲》主持群，日常生活甚至需要朋友協助。經紀人乖姐透露：「峮家裡住得遠，車子不常開也賣了，近來身體狀況不佳，幾個好朋友會載她去買東西、吃飯、看醫生。」對於外界關注的戀情傳聞，經紀人乖姐再次強調，峮峮與李秉諭之間僅為單純交友與工作互動，目前並無發展成戀人的情況，乖姐也表示峮峮會主動向她提及日常動向，目前一切狀況透明正常，希望外界能給予當事人更多空間：「就很正常的交友關係。」幾個月前峮峮就頻繁說，家裡樓下有人跟著 ，其實對女藝人來說，真的會很擔心！貢丸就是很熱心的後輩，峮峮近期有在排舞，貢丸會協助她，峮峮家裡住得遠，車子不常開也賣了，近來身體狀況不佳，幾個好朋友會載她去買東西、吃飯、看醫生，她都會跟我說！就很正常的交友關係！