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根據NBA名記查拉尼亞（Shams Charania）與海恩斯（Chris Haynes）的最新報導，聖安東尼奧馬刺一哥文班亞馬（Victor Wembanyama）在昨（7）日對陣費城76人肋骨受傷後，昨晚接受了核磁共振（MRI）與X光檢查，結果顯示並無結構性損傷，確認僅為「左肋骨挫傷」。事件發生在昨日對戰76人隊的上半場，文班亞馬在一次防守中遭到喬治（Paul George）意外肘擊左肋骨，隨後又與隊友強森（Keldon Johnson）發生碰撞。儘管文班亞馬一度堅持回到場上，但最終因疼痛難耐在下半場宣告退場，留下17分、5籃板、3阻攻的數據。雖然馬刺隊最終仍以115：102輕取對手，奪下賽季第60勝，但外界最關注的還是MVP大熱門文班亞馬的健康狀況與季後賽前景。根據名記查拉尼亞（Shams Charania）與海恩斯（Chris Haynes）報導，文班亞馬在昨日接受 X光與核磁共振（MRI）檢查，結果均呈現陰性，排除了重傷的可能性。雖然交手拓荒者的比賽被列為低機率出賽，但球團對他在季後賽前復出抱持高度樂觀。根據NBA本季頒布的新規定，球員必須出賽至少65場，且每場出賽滿20分鐘（有2次15-20分鐘的容錯機會），才有資格角逐年度MVP、最佳防守球員（DPOY）及最佳陣容等個人大獎。目前文班亞馬已累積64場符合資格的出賽。由於他此前在對陣76人的比賽中僅上場15分40秒，剛好用掉了最後一個15-20分鐘的例外額度。這意味著在馬刺剩下的3場例行賽中，文班亞馬必須至少出戰1場，且上場時間必須超過20分鐘，才能保住競逐各項個人大獎的資格。根據ESPN先前的媒體模擬投票，雷霆隊的「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）目前以壓倒性的958分暫居領跑，極高機率蟬聯MVP；文班亞馬則以644分位居第二。值得注意的是，湖人球星唐西奇（Luka Doncic）因二級腿筋拉傷，出賽數極有可能停在64場，被迫尋求「特殊情況挑戰」申訴；相比之下，傷勢較輕的文班亞馬還是握有主動權。