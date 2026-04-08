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▲涉案人顏男稱係等候公車時，臨時起意以隨身攜帶鑰匙刮損看板。（圖／記者郭凱杰翻攝）

高市警局前鎮分局員警於4月7日2時左右在轄區保泰路公車站牌處發現市議員參選人選舉看板疑遭刮損，隨即聯繫參選人服務處，說明現場狀況，鳳山區市議員參選人鄧巧佩隨即完成報警並PO文譴責該毀損行為，轄區警方結合科技偵查手段，調閱周邊監視器影像於當晚逮到涉案的49歲顏姓男子，顏男供稱，是等候公車時，臨時起意；警詢後，將他依法送辦。前鎮分局立即成立專案小組，結合科技偵查手段，調閱周邊監視器影像，並透過路口監視系統進行影像比對、行蹤軌跡分析及時序比對，迅速掌握涉案對象身分及動向，鎖定特定涉案人。專案小組循線追查，於當日23時許，將涉案人顏男查緝到案。經了解，涉案人顏男稱係等候公車時，臨時起意以隨身攜帶鑰匙刮損看板。全案調查後依觸犯《刑法》第354條「毀損罪」及《公職人員選舉罷免法》第 98 條「妨害他人競選罪」，移送高雄地方檢察署偵辦。前鎮分局強調，民眾如有任何問題，應循正當管道解決，切勿行使非法或非理性行為，以免觸法，對於任何違法行為絕對依法辦理，迅速查緝，決不寬貸。