昨（7）日影響台灣的鋒面雖然已經遠離，不過今（8）日仍有殘留水氣影響，天氣風險公司分析師黃國致提醒，清晨至上午「北海岸、東北部、東南部、西部地區」仍有雨勢，預估午後才趨緩，建議民眾外出務必攜帶雨具。
天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，「鋒面雖然已經離開，下雨機率大幅降低，但今天台灣上空仍有水氣殘留，部分地區仍有下雨機率，天氣稍不穩定，出門記得攜帶雨具。」
黃國致說明，今天台灣周邊水氣仍多，清晨至上午北海岸、東北部、東南部及西部地區仍有短暫陣雨發生，白天起降雨逐漸趨緩，剩東部、西部山區有短暫陣雨情形，其餘地區多雲。
氣溫方面，今天北部及東北部19至27度，中部21至29度，南部23至30度，東南部21至27度，北部及東北部地區與前幾日相比有所回溫；明天開始，北部及東北部高溫28至33度，中部29至32度，南部可達33度或以上
黃國致提及，周四至下周一（4月9日至4月13日）台灣周邊轉為偏南至西南風環境，環境水氣少天氣穩定，除了周六（4月11日）桃園以北、東北部雲量稍多有零星短暫陣雨發生外，各地大致為晴到多雲的天氣。
下周二（4月14日）新一波鋒面系統接近台灣北部海域，北部、東北部地區水氣增多，轉為多雲到陰局部有短暫雨的天氣，其它地區仍維持多雲到晴。氣溫方面北部及東北部地區略降2至3度，其它地區變動不大。
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氣溫方面，今天北部及東北部19至27度，中部21至29度，南部23至30度，東南部21至27度，北部及東北部地區與前幾日相比有所回溫；明天開始，北部及東北部高溫28至33度，中部29至32度，南部可達33度或以上
下周二（4月14日）新一波鋒面系統接近台灣北部海域，北部、東北部地區水氣增多，轉為多雲到陰局部有短暫雨的天氣，其它地區仍維持多雲到晴。氣溫方面北部及東北部地區略降2至3度，其它地區變動不大。