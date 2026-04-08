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洛杉磯道奇隊今（8）日在對陣多倫多藍鳥隊的比賽前，緊急調整先發名單。原定擔任先發第8棒、遊擊手的37歲老將羅哈斯（Miguel Rojas），因「家庭因素」臨時向球隊請假並離開先發陣容。遺留下的空缺由日前剛從3A召回的韓籍強打金慧成（Hyeseong Kim）頂替，這也是金慧成在本賽季的首度先發。道奇球團隨後發布簡短聲明，證實羅哈斯是為了處理私人家庭事務（family matter）而缺席。現年37歲的羅哈斯已宣布將在2026年賽季結束後引退，本季他主要擔任內野工具人與球隊文化的傳承者，開季至今出賽7場，繳出2成63的打擊率。儘管即將退役，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）對羅哈斯的未來給予極高評價。羅伯斯指出，羅哈斯在2025年世界大賽第7戰敲出的扳平全壘打，不僅是隊史經典，更是他未來轉任教練或總教練的「最強履歷」。羅伯斯表示：「他擁有深厚的棒球知識與熱忱，加上在總決賽關鍵時刻的表現，這能讓他贏得球員的尊重。我堅信他未來會是大聯盟的總教練。」由於外野核心貝茲（Mookie Betts）受傷進入傷兵名單，道奇隊於周日將27歲的金慧成從3A召回。受惠於羅哈斯的臨時缺陣，金慧成今日重返先發遊擊手位置。金慧成並未辜負教練團期待，在昨日對陣藍鳥的比賽中5打數敲出2安打。這位去年在道奇出賽71場、繳出2成80打擊率的韓籍好手，再次證明自己具備隨時填補戰力缺口的即戰力，其穩定的攻守表現也為自己贏得更多上場機會。羅哈斯的離隊預計只是短暫缺席，但這項變動再次凸顯了道奇隊深不可測的板凳深度。從即將邁向執教之路的老將，到正值當打之年的國際球星，道奇在多倫多系列賽中展現了極佳的調度彈性。隨著球隊持續在美聯東區進行客場征戰，羅哈斯何時歸隊尚未有明確時間表，球團表示將給予這位冠軍老將足夠的空間處理家事。