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為因應年底地方選戰，避免有參選人出現因被判緩刑，無法參選的狀況，立法院內政委員會今（8）日將排審公職人員選罷法，讓被判緩刑者也可參選。對此，內政部長劉世芳上午受訪時表示，會考慮法律衡平、穩定性，目前沒有窒礙難行之處。立法院內政委員會今排案審查公職人員選罷法修正草案，其中國民黨立委陳玉珍、民進黨立委林淑芬提案增訂「受緩刑宣告者，不在此限」，讓被判緩刑者保有參選資格。民眾黨立法院黨團則提案增訂「受緩刑宣告或易刑處分者，不在此限」。就緩刑宣告部分，劉世芳會前受訪時表示，目前沒有窒礙難行之處，會考慮到法律衡平性、穩定性，待會在詢答的過程當中，會把行政部門的立場跟各位委員表達。另外，針對具資格爭議的台灣民眾黨立委李貞秀質詢一事，劉世芳說，昨天在立法院大院詢答裡，包括韓院長、卓院長的態度，就是他今天回答李貞秀女士的態度。