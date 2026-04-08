台灣明（9）日開始將迎接多天高溫晴朗的天氣，不過關島附近有熱帶系統發展，氣象專家賈新興指出，明晚至周五（4月9日至4月10日），今年第4號颱風「辛樂克（Sinlaku）」有70%以上的生成機率，預估路徑會先往西北朝菲律賓東方海面移動，在轉向東北朝琉球群島前進。
辛樂克颱風醞釀中 最快周四晚上生成
賈新興說明，目前在太平洋赤道附近已經有熱帶氣旋邁拉（MAILA）出現，赤道以北也有系統正在發展，位置在關島附近，日本氣象廳已經其視為「低氣壓」，預估今明兩天會升級為「熱帶性低氣壓」，最快明晚至周五，增強為「辛樂克颱風」。
辛樂克颱風路徑大轉彎 威力又強又大
賈新興表示，辛樂克颱風路徑會受到高壓導引影響，生成後會先朝西比移動，持續向菲律賓東方海面進逼，隨後會出現往東北的轉向，一路往琉球群島附近移動，初判對台灣並不會有直接影響。
天氣風險公司資深顧問吳聖宇則提及，目前預報資料對辛樂克颱風未來發展強度跟規模都相當看好，有可能變成一個「大而強的颱風」，路徑上以拋物線轉向為主，但轉向點的預報還有很高的分歧度，誤差圈範圍很大，較能確定的是，對台灣天氣造成影響的機會偏低，未來預報變化可以持續觀察。
4月有颱風不奇怪 今年颱風強度恐提升
賈新興補充，往年4月並非颱風好發期，1951年至今，平均颱風生成數是0.7個，但也有一些年份生成特別多，因此4月出現颱風不算特別罕見，包括1999年、1972年，4月都生成3個颱風，1951、1956、1976、1981、1997、2014、2022等年分，4月也有生成2個颱風的紀錄。
此外，今年下半年，「聖嬰現象」的發展趨勢明顯，分析歷史紀錄，「聖嬰年」時，颱風生成位置將偏東、偏南，因路徑增長，颱風有更充足的時間發展，形成強颱的機率隨之提高，因此進入颱風季後，民眾務必更加留意天氣預報變化。
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賈新興說明，目前在太平洋赤道附近已經有熱帶氣旋邁拉（MAILA）出現，赤道以北也有系統正在發展，位置在關島附近，日本氣象廳已經其視為「低氣壓」，預估今明兩天會升級為「熱帶性低氣壓」，最快明晚至周五，增強為「辛樂克颱風」。
賈新興表示，辛樂克颱風路徑會受到高壓導引影響，生成後會先朝西比移動，持續向菲律賓東方海面進逼，隨後會出現往東北的轉向，一路往琉球群島附近移動，初判對台灣並不會有直接影響。
天氣風險公司資深顧問吳聖宇則提及，目前預報資料對辛樂克颱風未來發展強度跟規模都相當看好，有可能變成一個「大而強的颱風」，路徑上以拋物線轉向為主，但轉向點的預報還有很高的分歧度，誤差圈範圍很大，較能確定的是，對台灣天氣造成影響的機會偏低，未來預報變化可以持續觀察。
賈新興補充，往年4月並非颱風好發期，1951年至今，平均颱風生成數是0.7個，但也有一些年份生成特別多，因此4月出現颱風不算特別罕見，包括1999年、1972年，4月都生成3個颱風，1951、1956、1976、1981、1997、2014、2022等年分，4月也有生成2個颱風的紀錄。
此外，今年下半年，「聖嬰現象」的發展趨勢明顯，分析歷史紀錄，「聖嬰年」時，颱風生成位置將偏東、偏南，因路徑增長，颱風有更充足的時間發展，形成強颱的機率隨之提高，因此進入颱風季後，民眾務必更加留意天氣預報變化。