我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊日籍強投山本由伸（Yoshinobu Yamamoto），今（8）日暌違5個月重新踏上多倫多的羅傑斯中心（Rogers Centre）。面對全場藍鳥球迷震耳欲聾的開場噓聲，這位去年世界大賽（WS）MVP展現強大心理素質，以本季最長的6局、6K、失1分的好投與97球火力和壓對手，再次用實力讓多倫多主場陷入一片靜默。山本由伸與多倫多有著極深的因緣。去年世界大賽，他在多倫多客場拿下兩場先發勝，更在第7戰「中0日」後援登板守住冠軍，成為藍鳥球迷眼中的「魔王」。今日賽前球員介紹時，當山本的名字被喊出，全場頓時出現巨大噓聲。然而，山本由伸隨即以「爆氣」表現回應。1局上半，他連續以犀利的速球與變化球，讓藍鳥前三棒史普林格（George Springer）、瓦修（Daulton Varsho）及重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）通通空振或見逃三振。這波壓倒性的「3者連續三振」開場，瞬間讓原本喧鬧的球場轉為死寂。本場比賽另一大焦點是山本由伸與藍鳥隊日籍強打岡本和真（Kazuma Okamoto）的大聯盟首度對決。兩人在日職時期交手，岡本曾以5成打擊率佔據上風，但今日山本有備而來。前兩次對決，山本分別讓岡本擊出二壘後方飛球及左外野飛球出局。雖然在第7局第3次對壘時，被岡本擊出右中外野二壘安打並隨後退場，但總計3支1的對戰結果，顯示山本已成功復仇。山本由伸在比賽後段體力下滑壓制力降低，第6局壘上有人時被史普林格敲出長打丟分，第7局也是被連續安打後退場，所幸維西亞（A. Vesia）化解滿壘危機，也幫助山本守下壘上責任分。山本由伸今日主投6局，僅被敲出5支安打失1分，最快球速來到96.9英哩（約155.9公里）。他在前5局僅失1安打，一度連續解決12名打者，展現極強的宰制力。雖然在第7局因體力下滑留下跑者退場，但總教練羅伯斯（Dave Roberts）對其表現讚不絕口。羅伯斯指出，山本在充滿敵意的環境下依舊能維持冷靜，並投出本季最長局數，完全展現了道奇隊王牌投手的架勢。【山本由伸今日戰報看板】投球數據： 6又1/3局、97球、6次三振、1保送、1責失。球速表現： 最快155.9公里。對戰表現： 讓藍鳥前12名打者未上壘；對戰岡本和真3打數1安打。