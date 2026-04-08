近日連日雨勢不斷，不少人家中都會打開除濕機「整天運轉」，不論是出門、睡覺都會持續運轉。不過粉專「消防神主牌」卻示警，有些人習慣在睡覺或出門都開著除濕機，以為水箱滿了之後會停機很安全，但其實這樣的行為相當危險，倘若加上你「多年沒有清潔濾網」，機器將會在正常運作當中，毫無預警的自燃起火，跟滿水有沒有倒掉一點關係都沒有。
除濕機自燃案例分享！台灣人常常「開著就走」使用觀念大錯
「消防神主牌」表示，前些日子的案例，一間三樓的房間沒有人看著，除濕機就這樣運轉著，到場的時候，除濕機已經燒掉了，機器的外殼變形焦黑，內部電路板和零件燒成一團，幸好那個房間旁邊沒有可燃物，只燒掉機器本身。「我見過的除濕機火警不只這一間，有些結果沒有這麼好，這些案例算幸運的」。
「消防神主牌」說，很多人使用除濕機習慣開著就走，出門上班、睡覺、出去旅行通通都開著，覺得水箱滿了會自動停機很安全，水箱滿了會停機是真的，「但是除濕機自燃，跟水箱有沒有滿，完全沒有關係」。
除濕機自燃關鍵是「濾網」！不清潔降低散熱效率變火球燒房
「消防神主牌」解釋，除濕機的原理是把室內空氣吸進來，通過冷凝器把水氣凝結成水，再把乾燥的空氣吹出去，水流進水箱。這個過程裡，壓縮機和馬達要一直運轉，持續產生大量熱能，機器設計上有散熱機制，讓這些熱能可以從進出風口排出去，維持正常的工作溫度，但這個散熱機制需要一個條件，那就是進風口要暢通。
但因為台灣空氣溼度高，空氣有許多灰塵、毛髮、棉絮，這些東西會積累在除濕機濾網上，積到一定程度，那層灰塵就像一塊布一樣擋住了進風口，吸進來的空氣量大幅下降，散熱效率也就下降了，壓縮機和馬達還是在全力運轉，熱能還是持續在產生，但散不出去了，當溫度開始慢慢爬升，某一個時間點就燒起來了，這個過程完全沒有任何預警，機器看起來還在正常運作，風還在吹，水還在滴進水箱，沒有異聲沒有異味，那時你可能不在家或者你正在睡覺。
除濕機超多人用好幾年！零件老化危機意識普遍不足
「消防神主牌」也提到，很多人除濕機用了7、8年甚至10幾年，裡面的電容、電路板、壓縮機線圈、各種絕緣材料，全部都在老化，電容老化之後容易爆裂，壓縮機老化之後運轉效率下降、溫度更高、電流更大，絕緣材料老化之後更容易在高溫下失效。
但這些零件老化都是看不見的，從外面機器看還能用，但裡面早已是另一個狀態，很多家庭的除濕機用了十幾年，從來沒有保養過，每年梅雨季一到就插上電，全天候開著跑，然後出門旅行也繼續開著。「這台機器某天燒起來，只是時間問題。」
除濕機使用法則「今天就要檢視」！保命3件事不可輕忽
除濕機使用法則一：出門和睡前關掉除濕機，拔掉插頭。水箱滿了自動停機，但自動停機不代表電路完全斷電，機器裡的電子零件還是通著電，還是有可能繼續累積熱能。真正的安全是拔掉插頭，讓整台機器完全斷電。出去旅行、連續外出超過幾個小時，除濕機一定要關掉拔掉，沒有任何討論空間。
除濕機使用法則二：現在就去把濾網抽出來清洗。把進風口的濾網拆下來，拿到浴室用清水沖洗，把積在上面的灰塵和毛髮沖掉，用手輕輕搓一搓，再沖一次，晾乾之後裝回去。這個動作五分鐘就能完成，但它直接決定了機器內部的溫度能不能正常散出去。以後每兩週清洗一次，這是預防除濕機自燃最直接有效的方法。同時確認機器周圍保持五十公分以上的空間，不要緊貼著牆壁或家具，不要在上面晾衣服，讓熱氣有地方散出去。
除濕機使用法則三：確認機器的機齡。你家除濕機買了幾年？如果機齡超過八年，運轉的時候有沒有出現過異常焦味、異常震動、外殼溫度異常偏高、或是莫名其妙跳機停止？這些都是內部零件老化即將失效的訊號，不要等到它燒起來才後悔。機齡超過八年的除濕機，認真考慮換新。同時去查一下官方有沒有針對你的廠牌型號發布過瑕疵召回通知，台灣這幾年有幾個品牌的特定型號因為火災風險被召回，確認自己家的機器不在名單上。
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「消防神主牌」表示，前些日子的案例，一間三樓的房間沒有人看著，除濕機就這樣運轉著，到場的時候，除濕機已經燒掉了，機器的外殼變形焦黑，內部電路板和零件燒成一團，幸好那個房間旁邊沒有可燃物，只燒掉機器本身。「我見過的除濕機火警不只這一間，有些結果沒有這麼好，這些案例算幸運的」。
「消防神主牌」說，很多人使用除濕機習慣開著就走，出門上班、睡覺、出去旅行通通都開著，覺得水箱滿了會自動停機很安全，水箱滿了會停機是真的，「但是除濕機自燃，跟水箱有沒有滿，完全沒有關係」。
「消防神主牌」解釋，除濕機的原理是把室內空氣吸進來，通過冷凝器把水氣凝結成水，再把乾燥的空氣吹出去，水流進水箱。這個過程裡，壓縮機和馬達要一直運轉，持續產生大量熱能，機器設計上有散熱機制，讓這些熱能可以從進出風口排出去，維持正常的工作溫度，但這個散熱機制需要一個條件，那就是進風口要暢通。
但因為台灣空氣溼度高，空氣有許多灰塵、毛髮、棉絮，這些東西會積累在除濕機濾網上，積到一定程度，那層灰塵就像一塊布一樣擋住了進風口，吸進來的空氣量大幅下降，散熱效率也就下降了，壓縮機和馬達還是在全力運轉，熱能還是持續在產生，但散不出去了，當溫度開始慢慢爬升，某一個時間點就燒起來了，這個過程完全沒有任何預警，機器看起來還在正常運作，風還在吹，水還在滴進水箱，沒有異聲沒有異味，那時你可能不在家或者你正在睡覺。
「消防神主牌」也提到，很多人除濕機用了7、8年甚至10幾年，裡面的電容、電路板、壓縮機線圈、各種絕緣材料，全部都在老化，電容老化之後容易爆裂，壓縮機老化之後運轉效率下降、溫度更高、電流更大，絕緣材料老化之後更容易在高溫下失效。
但這些零件老化都是看不見的，從外面機器看還能用，但裡面早已是另一個狀態，很多家庭的除濕機用了十幾年，從來沒有保養過，每年梅雨季一到就插上電，全天候開著跑，然後出門旅行也繼續開著。「這台機器某天燒起來，只是時間問題。」
除濕機使用法則一：出門和睡前關掉除濕機，拔掉插頭。水箱滿了自動停機，但自動停機不代表電路完全斷電，機器裡的電子零件還是通著電，還是有可能繼續累積熱能。真正的安全是拔掉插頭，讓整台機器完全斷電。出去旅行、連續外出超過幾個小時，除濕機一定要關掉拔掉，沒有任何討論空間。
除濕機使用法則二：現在就去把濾網抽出來清洗。把進風口的濾網拆下來，拿到浴室用清水沖洗，把積在上面的灰塵和毛髮沖掉，用手輕輕搓一搓，再沖一次，晾乾之後裝回去。這個動作五分鐘就能完成，但它直接決定了機器內部的溫度能不能正常散出去。以後每兩週清洗一次，這是預防除濕機自燃最直接有效的方法。同時確認機器周圍保持五十公分以上的空間，不要緊貼著牆壁或家具，不要在上面晾衣服，讓熱氣有地方散出去。
除濕機使用法則三：確認機器的機齡。你家除濕機買了幾年？如果機齡超過八年，運轉的時候有沒有出現過異常焦味、異常震動、外殼溫度異常偏高、或是莫名其妙跳機停止？這些都是內部零件老化即將失效的訊號，不要等到它燒起來才後悔。機齡超過八年的除濕機，認真考慮換新。同時去查一下官方有沒有針對你的廠牌型號發布過瑕疵召回通知，台灣這幾年有幾個品牌的特定型號因為火災風險被召回，確認自己家的機器不在名單上。