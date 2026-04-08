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除濕機自燃案例分享！台灣人常常「開著就走」使用觀念大錯

水箱滿了會停機是真的，「但是除濕機自燃，跟水箱有沒有滿，完全沒有關係」。

▲很多人使用除濕機不管出門、睡覺都會開著就走，以為滿水自動停機很安全，但實際上除濕機會自燃跟滿水完全沒有關係。（圖/消防神主牌臉書）

除濕機自燃關鍵是「濾網」！不清潔降低散熱效率變火球燒房

但這個散熱機制需要一個條件，那就是進風口要暢通。

空氣有許多灰塵、毛髮、棉絮，這些東西會積累在除濕機濾網上，積到一定程度，那層灰塵就像一塊布一樣擋住了進風口

這個過程完全沒有任何預警，機器看起來還在正常運作，風還在吹，水還在滴進水箱，沒有異聲沒有異味，那時你可能不在家或者你正在睡覺。

▲真正的關鍵在於「濾網清潔」，濾網不洗造成散熱效率大幅度降低，最終非常可能因為溫度過高而自燃。（圖/消防神主牌臉書）

除濕機超多人用好幾年！零件老化危機意識普遍不足

很多人除濕機用了7、8年甚至10幾年，裡面的電容、電路板、壓縮機線圈、各種絕緣材料，全部都在老化

▲許多人家中的除濕機都使用7年、8年以上，但內部零件的老化根本看不到，無形之中讓自己身陷危險之中。（圖/消防神主牌臉書）

除濕機使用法則「今天就要檢視」！保命3件事不可輕忽

出去旅行、連續外出超過幾個小時，除濕機一定要關掉拔掉，沒有任何討論空間。

現在就去把濾網抽出來清洗。

同時確認機器周圍保持五十公分以上的空間，不要緊貼著牆壁或家具，不要在上面晾衣服，讓熱氣有地方散出去。

機齡超過八年的除濕機，認真考慮換新。