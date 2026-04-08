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洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平（Shohei Ohtani）今日客場對戰多倫多藍鳥，再次展現其「外星人級別」的打擊天賦。他不僅在首打席就選到保送，將連續上壘紀錄推進至42場，距離鈴木一朗保持的日籍球員紀錄僅剩一步之遙。他在本場比賽中段擊出一支令加拿大主播發出驚嘆的先制安打，展現其打擊近乎無死角的進攻破壞力。今日比賽第3局，道奇隊在無人出局、一三壘有人的得分大好機會下輪到大谷翔平。面對藍鳥王牌右投高斯曼（Kevin Gausman），大谷鎖定一顆時速約150公里、位在內角低處且明顯偏離好球帶的壞球，硬是以驚人的揮棒速度將球強力拉向右外野。這記擊球直接重擊右外野全壘打牆，瞬間帶回1分打點，為道奇首開紀錄。負責現場轉播的加拿大媒體《Sportsnet》主播舒曼（Dan Shulman）在驚呼中播報：「這球平飛而出！直擊牆頂！大谷擊出了非常深遠的適時安打！」球評西德爾（Joe Siddall）更被大谷的揮棒速度震撼：「大谷的揮棒速度簡直驚人，任何位置的球他都能應對。明明是外角進壘的策略，他卻能輕易將內角低球拉出去，那種球對他來說太簡單了。」大谷翔平在首局的首打席，展現精準選球眼，以連續四顆壞球保送上壘。這也讓他在例行賽的連續上壘紀錄正式來到42場，持續刷新個人生涯新高。目前大谷這項紀錄已躍居道奇隊史洛杉磯時期（1958年遷址後）的單獨第3位，在日籍球員歷史上則僅次於傳奇巨星鈴木一朗於2009年創下的43場。這意味著，只要大谷在下一場比賽再次上壘，就將追平這項高懸17年的「一朗障礙」。意外被捕手打到 所幸並無大礙比賽中一度出現令人揪心的意外。第5局大谷打擊時，藍鳥捕手巴倫蘇埃拉（Valenzuela）在接球後起身準備牽制一壘，右手不慎揮擊到大谷的左手肘。大谷當場退開打擊區，表情痛苦並反覆確認左肘狀況，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）與防護員也立即衝進場內關切。所幸在短暫檢查後，大谷露出苦笑並示意留在場上完成打擊，隨後雖擊出中外野飛球出局，但身體狀況顯然已無大礙，讓現場與全球球迷鬆了一口氣。