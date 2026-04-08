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國民黨主席鄭麗文7日率團訪中展開5日行，預期將和中共總書記習近平舉行「鄭習會」。國安局長蔡明彥今（8）日提醒，中共對台採用「和戰加壓」手法，透過軍事恫嚇和兩岸交流推出中共主導的「兩岸和平」下，提升親中路線的聲量、阻擋對美軍購的推動，並分化台美合作，塑造兩岸和統的意見存在，弱化美國針對台海議題的發言權，中共推出的兩岸交流活動，背後還是有統戰操作。立法院外交國防委員會今邀請國安局業務報告並備質詢，局長蔡明彥會前針對國民黨主席鄭麗文率團訪中，他說國安局不適合評論國內政黨活動，但可以針對中共對台統戰策略，從國安角度提出分析和提醒。蔡明彥說，中共對台策略主要還是「和戰加壓」手法。也一方面透過軍事恫嚇、灰色地帶騷擾，製造兩岸兵凶戰危氣氛，讓台灣社會跟民眾感受到戰爭的壓力跟不安。另一方面也透過各種兩岸交流活動，來推出中共所主導的「兩岸和平」，在中共主導兩岸和平之下可能外溢的「和平紅利」。蔡明彥指出，中共既此達到兩個分化目的，第一是分化台灣內部社會，提升「親中路線」聲量，進一步阻擋對美軍購案推動；第二是在分化台美合作。透過這樣的交流活動塑造兩岸對於和統還是有一定的意見存在，弱化美國介入台海情勢或是針對台海議題的相關發言權。蔡明彥強調，中共推出相關兩岸交流活動，背後都還是有它的政治跟統戰的操作目的跟手段在背後。