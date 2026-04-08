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▲南投田姓兄弟倆採檳榔返家途中墜50米深谷，弟弟頭部重創壓車底亡。（圖／南投縣消防局提供）

南投縣國姓鄉東坑產業道路昨日（7日）下午驚傳墜谷意外！一對田姓兄弟結束檳榔採收作業返家途中，疑因閃避路中樹枝導致貨車翻落50公尺深谷，造成開車的弟弟頭部重創傷亡、哥哥受輕傷脫困，詳細肇事原因正由警方深入調查。事發在7日下午2時55分，當時國姓鄉一對田姓兄弟駕駛小貨車前往山區採收檳榔，在工作結束返家下山途中，行經窄小的東坑產業道路。開車的弟弟為了閃避路面上橫臥的樹枝，小心翼翼地將車輛往道路外側偏移，卻因該路段缺乏護欄且路幅過窄，導致貨車瞬間失控翻落約50公尺深的陡峭山谷。事發後，自行脫困的哥哥眼見弟弟被翻覆的貨車重壓，急忙撥打119求救。搜救人員冒著山區雨勢趕抵現場，迅速架設繩索下切山谷展開救援，但弟弟因頭部重創且失血過多，在被救難人員利用破壞器材救出時，已失去生命跡象，經繩索吊掛回路面後確認已身亡，僅受輕微擦挫傷的哥哥雖無大礙，但目睹意外發生悲慟萬分，目前詳細事故原因正由警方進一步釐清。