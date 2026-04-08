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民眾黨前立委張啓楷昨（7）日贏得藍白合民調，打敗國民黨提名的醫師翁壽良，將代表在野陣營出戰嘉義市長選舉。尷尬的是，昨在藍白聯合記者會上，張啓楷多次搭肩翁壽良，甚至宣布將邀請翁壽良擔任他的競選主委，未料，翁壽良面窘尷尬表示：「你先找別人看看」，讓張啓楷當場碰軟釘子。張啓楷、翁壽良昨舉行記者會宣布張啓楷勝出，嘉義市成為首個藍白合範例。不過，張啓楷在記者會上不僅手搭翁壽良肩膀多達28次，更逕自宣布要翁壽良擔任他的競選總部主委。翁壽良驚覺被點名後站起身，張啓楷仍拿著麥克風宣示：「顯示藍白是在一起的，兩人聯手一起會打勝仗」，翁壽良隨即面露難色，很尷尬地說出：「你先去問問有沒有別人要做，如果沒有，我再來做啦⋯⋯。」對此尷尬畫面，網友紛紛留言表示：「好好笑，那個手被舉高得很抗拒」、「想要國民黨出錢出力」、「明明人家沒有答應，很不尊重人」、「這個空降的，真的不要當嘉義人看不出來」、「不懂人情世故是民眾黨的特色嗎？」等。