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▲效力於托萊多泥母雞（Toledo Mud Hens）的「怪力男」李灝宇，在1A結束三場復健賽後，今日正式重返3A賽場。（圖／取自@CodyStavenhagen X）

▲同在守護者3A的鄭宗哲，今日擔任先發遊擊手也有亮眼表現。他在第4局擊出右外野平飛三壘安打，隨後靠著隊友的高飛犧牲打跑回分數。（圖／美聯社／達志影像）

旅美小將今日在3A賽場展現強大火力！效力於克里夫蘭守護者3A的台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）今日表現堪稱「屠殺」，單場多次敲出長打並跑回分數，帶領球隊攻勢如潮，本場過後他的打擊率高達4成24、OPS則來到1.264。此外，底特律老虎3A的李灝宇也正式從7天傷兵名單復出，首戰便有安打演出，宣告「滿血回歸」。擔任守護者3A先發左外野手的費爾柴德，今日面對波士頓紅襪3A展現極高的進攻效率。他在第4局擊出一記擊球初速達97.7MPH的中外野深遠三壘安打，飛行距離長達345英呎，直接擊潰對方防線。隨後他在第7局再補上一枚一壘安打，全場總計3次上壘（含1次觸身球與1次保送），多次在壘包間穿梭並回本壘得分。費爾柴德不僅有長打火力和選球眼，更在開賽首局就執行成功的犧牲短打，全能表現讓對手防不勝防。效力於托萊多泥母雞（Toledo Mud Hens）的「怪力男」李灝宇，在1A結束三場復健賽後，今日正式重返3A賽場。擔任先發三壘手的他，首打席就展現絕佳纏鬥力，在多顆界外球後，擊出左外野平飛安打。儘管後續打席出現三振與雙殺打，但李灝宇今日4打數1安打、貢獻1分打點的表現，證明其打擊手感並未因傷病生鏽。球團對其回歸充滿信心，期待他能持續穩定產出。同在守護者3A的鄭宗哲，今日擔任先發遊擊手也有亮眼表現。他在第4局擊出右外野平飛三壘安打，隨後靠著隊友的高飛犧牲打跑回分數。總計今日3打數1安打，並有1次保送。而在大聯盟賽場，亞利桑那響尾蛇的台裔球星卡羅爾（Corbin Carroll）今日對戰大都會，繳出5打數1安打、2次三振的成績，賽後打擊率維持在.297。他在第5局的安打帶動球隊攻勢，展現出開路先鋒的破壞力。費爾柴德(AAA)： 5打數2安打（1三壘安打）、1保送、1觸身。(進攻核心)李灝宇(AAA)： 4打數1安打、1打點。(傷癒回歸首戰)鄭宗哲(AAA)： 3打數1安打（1三壘安打）、1保送、2得分。(腳程威脅)卡羅爾(MLB)： 5打數1安打、2三振。(打擊率逼近三成)