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▲曾國城想脫手這棟內湖百坪別墅，但開價不便宜，目前還沒賣出去。（圖／翻攝自591）

▲曾國城去年一度因幫黃子佼說話遭到炎上，但多年積累的知性形象讓他始終擁有穩定支持者。（圖／NOWNEWS資料照）

資深男星曾國城近年憑藉主持與乾拌麵副業坐擁豐厚身家，目前在台北持有4處房產，總市值高達4億元。近日傳出他欲出售位在內湖、屋齡20年的百坪別墅，開價9288萬元，引發外界熱議。據悉，曾國城並非因資金周轉售房，而是考量年邁父母爬樓梯不便，已安排二老搬遷至名下其他平房居住。這棟原為長輩準備的別墅因閒置多時，才決定忍痛割愛。據《鏡週刊》報導，曾國城在台北內湖、敦化南路等精華地段都有房產，近日他打算賣掉位在內湖的別墅，這棟4層樓透天厝屋齡20年，總面積高達110.77坪，格局為5房2廳3衛，還配有雙車位，一坪開價約83萬元，總價為9288萬元，在當地屬於稀有物件。出售廣告一貼出後，就有不少人前去看房，但礙於價格太高，目前還沒脫手。而曾國城賣房原因與資金需求無關，主要是想處理掉閒置的房子。據悉，該內湖別墅本來是曾國城的爸媽在住的，雖然面積寬敞且環境清幽，但二老上了年紀還要上下爬樓梯，讓曾國城頗為擔心，於是才將父母接到名下另一棟更靠近自己的房產居住，並貼心為爸媽打造無障礙空間，讓他們進出都方便，也因如此，內湖別墅才會閒置。曾國城過去就曾透露，自己雖然沒與爸媽同住，但經常回去探望，相當有孝心，如今爸媽搬到與他更近的地方居住，想必曾國城探望父母的時間也能增加，可以好好陪伴父母養老。至於理財部分，曾國城是演藝圈出了名的守財達人，他婚後甚至每月只跟老婆領5萬零用錢，其他都交給愛妻管理，就是怕自己亂花錢。曾國城出道早年也住過內湖大華山莊透天別墅，這棟房子見證他闖蕩演藝圈、結婚生子的點點滴滴，被曾國城視為「起家厝」，即便他曾因投資失敗負債千萬，當時仍堅持不賣掉該棟別墅，可見其做人很有原則、理財有道。