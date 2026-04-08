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美國總統川普7日宣布，延後兩周對伊朗軍事行動，伊朗今（8）日也表示接受停火協議，並將於10日起在巴基斯坦首都都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）與美國展開談判。國安局長蔡明彥指出，接下來兩周朝聖、過節比較沒有問題，但國安局還是會加強國際情報交流，了解和平計畫是否確實落實，以及伊朗較保守勢力對停火協議有沒有不同意見。立法院外交國防委員會今邀請國安局業務報告並備質詢。針對美伊停火一事，他說美伊情勢是國安局跟國際情報交流的重點，這次川普對伊朗發動軍事行動後，對伊朗採取軍事極限施壓，包括調派在日本的第31陸戰隊遠征支隊、美國陸軍精銳第82空降師到中東地區，同時也透過外交斡旋的方式，由巴基斯坦進行外交接觸跟傳遞。蔡明彥說，今早達成暫時兩周停火協議，也看到伊朗外長立刻證實，接下來兩周，大概針對朝聖、過節部分比較沒有問題，但雖然進入暫時停火，國安局還是會加強國際情報交流追蹤後續發展，包括相關和平計畫是否落實，伊朗內部保守勢力對於停火協議有沒有不同意見，以及周邊親伊朗民兵團體有無後續軍事行動，國安局都會整體研判，將相關資訊交給政府做必要應處。