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彰化縣和美全民運動館昨舉行啟用典禮，彰化縣長王惠美拿出一包牛皮紙袋要給運動部長李洋，強調裡面有需要建設的4座全民館計畫書費，不過，李卻稱「預算沒有通過」未收下。對此，民進黨立委兼發言人林楚茵今（8）日諷刺，國民黨一邊擋錢一邊要錢，「總預算是誰在卡？就是國民黨自己！」彰化「和美全民運動館」昨正式啟用，王惠美、李洋等人出席開幕儀式，李進入場館參觀後，王在入口處將裝有包括溪湖、田中、北斗全民運動館等計畫書文件的牛皮紙袋遞交給李洋，但李洋僅伸手扶住牛皮紙袋看了一下，以「預算沒有通過」未收下文件，令王惠美感到錯愕。對此，林楚茵指出，王惠美向李洋爭取運動中心經費，但預算沒過，部長也變不出運動中心，「總預算是誰在卡？就是國民黨自己！」林楚茵說，國民黨主席鄭麗文昨在南京接受中共中台辦主任宋濤宴請，大談「家和萬事興」，但看看國民黨現在的樣子，國民黨立委在立法院擋預算，國民黨縣市長在地方伸手要經費，鄭麗文有什麼資格談兩岸「家和萬事興」？林楚茵感嘆說，與其遞計畫書，王惠美不如趕快打電話給佔立法院多數的同黨立委，叫他們先把總預算放行。