隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽進入尾聲，最有價值球員（MVP）的競爭已進入白熱化階段。湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）近期在與奈許（Steve Nash）共同主持的播客節目《Mind the Game》中，針對今年的MVP選拔發表犀利見解。詹姆斯認為今年是史上罕見的「四人爭奪戰」，並將其比作1962年的傳奇之戰，但他明確表示，即便文班亞馬（Victor Wembanyama）表現驚人，在排位上仍稍落後於另外三位大將。
詹皇大推隊友唐西奇 亞歷山大、約基奇最有機會
儘管詹姆斯目前已進入職業生涯第23年，並逐漸將球隊核心位置讓給正值巔峰的唐西奇（Luka Doncic），但他對MVP的評選標準依舊嚴苛。詹姆斯坦言自己帶有偏見，直言自己「最挺隊友唐西奇」，認為今年首選絕對是場均33.5分7.7籃板8.3助攻的Luka，特別是在自己與里夫斯（Austin Reaves）長期缺陣期間，唐西奇獨自扛起了紫金軍團。
然而，詹姆斯也高度評價了雷霆隊的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與金塊隊的約基奇（Nikola Jokic）。他指出，亞歷山大帶領雷霆打出西區最佳戰績，而約基奇則是穩定產出「場均大三元」的數據，這三人的表現目前在他心中穩居領先群。
文班亞馬雖有候選資格 但稍遜一籌
談到馬刺隊的超級新星文班亞馬，詹姆斯不吝讚美：「他場均25分、11籃板、3阻攻、3助攻，是年度最佳防守球員級別的表現。他在場上時，對手根本不敢殺入內線。」文班亞馬本季更帶領馬刺拿下60勝19負，寫下隊史自2017年來的最佳紀錄。
儘管如此，詹姆斯仍語出驚人地表示：「我不想說什麼『未來是他的』這種話，因為你打出MVP表現、就有資格拿MVP，不用比資歷。但就今年而言，亞歷山大、約基奇和唐西奇的表現確實略勝一籌。」詹姆斯認為，文班亞馬雖然具備獲獎資格，但在與上述三人的競爭中，目前的統治力還不足以直接登頂。
致敬1962年傳奇 四強爭霸歷史重演
詹姆斯展現其豐富的籃球歷史知識，將今年的MVP競賽類比於1961-62賽季。當年威爾特·張伯倫（Wilt Chamberlain）場均50.4分、奧斯卡·羅伯森（Oscar Robertson）賽季場均大三元、艾爾金·貝勒（Elgin Baylor）場均38分，但最終MVP卻是由帶領塞爾提克拿下60勝的標竿人物比爾·羅素（Bill Russell）奪得。
「今年就有點像那個時刻，」詹姆斯直言，「這將是一場難以置信的競爭，最終會有三個人兩手空空回家，這也是體育最殘酷也最迷人的地方。」
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儘管詹姆斯目前已進入職業生涯第23年，並逐漸將球隊核心位置讓給正值巔峰的唐西奇（Luka Doncic），但他對MVP的評選標準依舊嚴苛。詹姆斯坦言自己帶有偏見，直言自己「最挺隊友唐西奇」，認為今年首選絕對是場均33.5分7.7籃板8.3助攻的Luka，特別是在自己與里夫斯（Austin Reaves）長期缺陣期間，唐西奇獨自扛起了紫金軍團。
然而，詹姆斯也高度評價了雷霆隊的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與金塊隊的約基奇（Nikola Jokic）。他指出，亞歷山大帶領雷霆打出西區最佳戰績，而約基奇則是穩定產出「場均大三元」的數據，這三人的表現目前在他心中穩居領先群。
談到馬刺隊的超級新星文班亞馬，詹姆斯不吝讚美：「他場均25分、11籃板、3阻攻、3助攻，是年度最佳防守球員級別的表現。他在場上時，對手根本不敢殺入內線。」文班亞馬本季更帶領馬刺拿下60勝19負，寫下隊史自2017年來的最佳紀錄。
儘管如此，詹姆斯仍語出驚人地表示：「我不想說什麼『未來是他的』這種話，因為你打出MVP表現、就有資格拿MVP，不用比資歷。但就今年而言，亞歷山大、約基奇和唐西奇的表現確實略勝一籌。」詹姆斯認為，文班亞馬雖然具備獲獎資格，但在與上述三人的競爭中，目前的統治力還不足以直接登頂。
詹姆斯展現其豐富的籃球歷史知識，將今年的MVP競賽類比於1961-62賽季。當年威爾特·張伯倫（Wilt Chamberlain）場均50.4分、奧斯卡·羅伯森（Oscar Robertson）賽季場均大三元、艾爾金·貝勒（Elgin Baylor）場均38分，但最終MVP卻是由帶領塞爾提克拿下60勝的標竿人物比爾·羅素（Bill Russell）奪得。
「今年就有點像那個時刻，」詹姆斯直言，「這將是一場難以置信的競爭，最終會有三個人兩手空空回家，這也是體育最殘酷也最迷人的地方。」