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中國在3月28日至5月6日於上海飛航情報區東海和黃海一帶劃設5個空域保留區，時間長達40天引發關注。國安局長蔡明彥今（8）日表示，此舉恐是試探美國在「川習會」之前，在印太地區相關空域活動狀況。國安局長蔡明彥今赴立院外交國防委員會進行業務報告並備質詢，針對中共劃設40天空域保留區目的，他說這次中共在江浙外海劃設5個空域保留區，範圍蠻大、時間蠻長，國安局判斷是透過空域保留區的劃設，測試外機在相關空域活動狀況，「那當然在那個空域能夠比較有活動狀況的，大概還是以美國為主」。蔡明彥指出，國安局也注意到，4月6日美國有相關的偵察機進入到空域保留區進行活動，可以看到中共也是利用這個機會，測試美國相關活動狀況。另外，因為空域保留區一直劃設到5月6日，幾乎就是在「川習會」前一週，所以可能在政治上也是試探美國在「川習會」之前，在印太地區相關空域活動的狀況。