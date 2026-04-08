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洛杉磯道奇隊今（8）日客場挑戰多倫多藍鳥，上演一場「日職球星大亂鬥」。道奇隊靠著王牌山本由伸6局僅失1分的優質先發，以及大谷翔平適時長打助威，終場以4：1擊敗藍鳥，奪下本季最長的5連勝。大谷翔平今日雖達成連續42場上壘的壯舉，距離鈴木一朗的日本紀錄僅剩1場，但在比賽中一度被對方捕手打到左手臂，痛到當場叫出聲，讓全場球迷嚇出一身冷汗。擔任先發第1棒、指定打擊的大谷翔平，首打席就展現精準選球獲得保送，成功將連續上壘紀錄推進至42場，超越個人生涯紀錄的同時，也瞄準2009年由鈴木一朗創下的43場日本球員紀錄。然而，驚險場面發生在5局上。大谷第三度站上打擊區，藍鳥捕手巴倫蘇埃拉（Valenzuela）接球後迅速起身試圖阻殺壘上跑者，不料他右手揮擊的動作直接重擊大谷的左前臂。大谷當場痛到叫出聲，臉部表情扭曲並頻頻甩動手臂，道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）與防護員第一時間衝上場關切。所幸大谷在休息片刻後堅持完成打席，雖後續打席都擊出飛球出局，但身體狀況仍是球團關注焦點。去年在多倫多羅傑斯中心（Rogers Centre）榮膺世界大賽MVP的山本由伸，今日在滿場噓聲中展現大將之風。開賽首局就連續飆出3次三振，前5局更是僅被敲出1支安打，讓藍鳥打線完全被封鎖。山本此役最快球速來到96.9英里（約155.9公里），總計主投6局，被敲5安、送出6K，僅失1分自責分，奪下本季第2勝。這也是山本開季以來連續3場繳出優質先發，防禦率持續下修，展現身為道奇王牌的穩定實力。比賽中火藥味不只在球員之間，5局上藍鳥先發投手高斯曼（Kevin Gausman）被判投手犯規，引發藍鳥總教練施耐德（John Schneider）瘋狂抗議。施耐德氣到臉紅脖子粗，隨即遭驅逐出場，成為賽事另類插曲。此外，藍鳥隊日籍強砲岡本和真今日擔任先發第5棒、三壘手，雖然前2打席遭山本壓制，但在7局下首打席面對山本時，成功利用「ABS（自動好壞球系統）」挑戰成功。隨後岡本把握機會敲出直擊右中外野的二壘安打，也直接將山本打退場，贏得兩人在大聯盟首度對決的一分顏面。道奇隊在贏得此戰後，不僅取得交手去年世界大賽對手藍鳥的2連勝，更將勝場紀錄堆疊至5連勝。大谷翔平全場3打數1安打、1打點，並獲得2次四死球，打擊率回升至2成86。明日大谷將以二刀流身份挑戰追平鈴木一朗連43場上壘的傳奇紀錄。