我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「向太」陳嵐（如圖）是香港影視大亨向華強的太太，經常拍攝影片談論時事還有自家話題。（圖／翻攝自向太抖音）

香港影視大亨向華強的妻子「向太」陳嵐，與兒媳、台灣模特兒郭碧婷的婆媳關係，一直是大眾關注的話題。向太在最新上傳的影片中大談婆媳相處之道，自爆曾多次出手斬斷兒子的情絲，對現在的媳婦讚譽有加，她表示：「如果媳婦不是郭碧婷，我也未必是好婆婆。」 影片一出立刻衝上微博熱搜，引發網友熱烈討論，還有網友指出：「原來郭碧婷嫁的是向太？」向太承認，兒子個性單純容易被騙，所以有幾段戀情都是她拆散。她表示，當年那些女孩多半是拜金女，並非她捨不得給予，而是對方在向佐還在學習、沒有賺錢能力時，就不停索取豪車、名錶，甚至指名要她的高價愛馬仕鱷魚皮包。向太指出：「我不認為你是真的愛他，就是貪圖他有錢，甚至會把他帶偏。」她心疼兒子性格單純，並表示，做父母的看見這種女孩一定不喜歡，這才決定當那個惡人出手干預。向太回憶，與郭碧婷初次在節目相遇，兩人的生日只差一天，同為摩羯座的性格讓她們迅速建立起默契。她表示自己愛搞笑，郭碧婷也覺得她很親切，兩人相處起來非常有邊界感，「喜歡就喜歡，不喜歡我也演不出來。」向太對郭碧婷很開明，支持她住在台北，沒有一定要住在香港。而回香港同住時，兩家人雖住在同一棟樓，雙方上樓前還會先發微信詢問是否方便？絕對不當那種會隨便敲門進房的家人，她強調：「好婆婆與好兒媳不是天生的，是靠相處磨出來的。」向太這番真性情發言也讓微博網友炸開了鍋，不少網友翻出舊帳，點名當年與向佐傳過緋聞的女生，突然有真相大白的感覺。有趣的是，由於向太對郭碧婷的喜愛溢於言表，廣大網民紛紛調侃：「郭碧婷是嫁給向太，不是嫁給向佐吧？」、「全網都知道是向太自己追到郭碧婷的」。也有眼尖網友發現向太近照瘦了不少，紛紛留言關心：「臉部沒垮很漂亮」、「瘦下來應該是病情好轉了，眼光真的薑還是老的辣」。