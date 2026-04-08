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民進黨前秘書書長林右昌被視為黨內接班梯隊，未來動向備受關注，而其今（8）日正式宣布將受邀前往美國華府智庫「印太安全研究所」擔任訪問學人，將於下週啟程暫時離開台灣一段時間，並提及總統賴清德也與其分享擔任立委時利用會期空檔，排除一切困難障礙也要去哈佛進修，這給予自己很大的啟發決定接受邀請，期盼在回來之時，能帶回進步務實的治理能力以及全新充滿正向能量的自己，「跟大家一起為守護台灣與民進黨在2028年的繼續執政來打拚」。林右昌表示，感謝大家一直以來的關心，今天要跟大家報告一件重要的決定，自己將受邀前往美國華府智庫「印太安全研究所」（Institute of Indo-pacific Security，IIPS）擔任訪問學人，將於下週出發暫時離開台灣一段時間，結合去年到美國和以色列深度參訪的心得與收獲，更系統性地研究影響台灣未來生存發展的關鍵課題。林右昌提到，上半年將集中在華府參與相關活動並進行拜會與研究，更廣泛地結識美國友人；下半年由於美國將在11月初舉辦期中選舉，自己將會前往幾個重要選舉州進行拜訪和觀選。林右昌說明，這是從去年7月請辭之後就開始規劃的事情，並且也已經準備了好一段時間。這些日子以來並非在休息，而是把握這段沒有擔任任何職務的寶貴時間做了許多功課，更系統性地去接觸了解不熟悉的事務與課題。其實包括去年底前往美國（達拉斯、奧斯汀、鳳凰城）與以色列深度參訪都是這個構想的前置功課，就是希望能夠讓在出發前盡量做好充足的準備。林右昌表示，去年以來，花了許多時間細心觀察當前國際政經局勢的變化，深深感到當前世界情勢與1989年東西冷戰結束時的大變局，有許多異曲同工相似之處；只不過，1989年那時大家對未來的圖像很清楚，世界將會是「一超多強」的格局。歷史證明，國際政治的發展也的確依朝方向前進，開啟了東歐民主化、顏色革命以及經濟全球化的時代浪潮；台灣的民主化發展，也在是在這樣的趨勢脈絡下勇往直前。林右昌說明，但從2014年克里米亞戰爭、香港反送中運動、Covid-19、俄烏戰爭，到近期加薩走廊、委瑞內拉及伊朗的區域衝突，再加上AI人工智慧的爆炸性發展，對地緣政治與現代國家的未來產生極大的震盪效應。只是這一次世界未來將如何變化，大家卻都沒有了明確的方向和把握。林右昌提到，在美中戰略競爭的大格局下，美國主導了關稅戰與AI競賽是國際政治震央中的震央；其次，在地緣政治上還有三個主要的熱點，分別是：台灣（第一島鏈）、烏克蘭以及以色列（中東）。也因此在去年規劃到美國和以色列的深度參訪行程，到第一線親身經歷感受並接收第一手的資訊。本來甚至還想要去烏克蘭，但因為風險實在很高以及涉及諸多現實因素，最後被勸阻打消了這個念頭。林右昌說，這趟訪問學人之行，是經過深思熟慮的準備，並不是去「沉潛」，而是一場「鍛煉」與「修行」，感謝總統賴清德的建議與鼓勵，分享了為何在擔任立委期間下定決心排除一切困難障礙，利用立法院會期空檔時間到哈佛大學進修的心路歷程與心得，總統切身的經驗分享給予很大的啟發與勇氣，也讓他下定決心接受邀請與挑戰。林右昌坦言，有朋友聽到這樣的決定，基於關心強力勸阻他，覺得政治人物不能離開鎂光燈。也有朋友說太勇敢，這是雙魚B的浪漫，卻不太符合當前快速流動的政治現實。但也有朋友說，他已有完整府院黨以及中央與地方政府的資歷，的確應該跳脫一切包袱與紛擾，為台灣思考未來。林右昌說，這段時間也去拜訪了前總統蔡英文、立法院前院長游錫堃及多位政治前輩，給予許多很有政治智慧的價值觀點，讓自己思慮更為明朗清晰，也讓他確信這個決定，不管是對個人或執政團隊而言，都是正確而且必要的選擇。林右昌提到，自己沒有任何政治的家世背景，回想26年來的從政之路，充滿著感恩與幸運，在2000年政黨輪替後，29歲時有幸進入府院黨歷練，成為最年輕的幕僚之一；38歲第一次參選基隆市長，是那屆最年輕的候選人；在43歲當選基隆市長，成為全國第二年輕的市長；在51歲擔任內政部長，也是第二年輕的部會首長。成長於台灣民主大爆發的年代，更是受到許多前輩關心栽培的人，如果沒有民進黨，沒有台灣民主社會所給予的機會與養份，這都是不可能的事情。林右昌說，2018年民進黨在地方縣市長選舉中遭受空前的挫敗，當時臨危受命代理民進黨主席，看到整個台灣政治環境的劇變，曾經有感而發地說「台灣人民已經不欠民進黨！民進黨要重新站起來的話，就是要靠我們未來對台灣社會的貢獻，來重新取得人民的支持跟信任！」林右昌表示，此時此刻，民進黨中央執政已經邁入連續第三個任期，但內外的挑戰也變得更加嚴峻；台灣人民雖然再次給民進黨機會，但對民進黨執政的要求與標準也同樣會變得更高，今年9月份，民進黨建黨就將屆滿40週年，應該如何來思考回應下一個40年的挑戰，帶給台灣人民更大的幸福。林右昌提到，當前政經局勢的動盪在短期內只會更加地劇烈，已經不是某一次選舉或單一政黨可以回應的挑戰。台灣的國家未來以及民主發展已經進入到另一個新階段，雖然生機勃勃，但卻也充滿著危機與風險，因此希望能夠冷靜務實地思考台灣的未來，好好反省一些台灣社會更根本性的問題以及將影響改變世代命運的課題，並且期盼能更系統性地找到出路以及解決問題的新思維與觀點。此外面對當下中國全面性的脅迫侵擾，自己也將鎖定研究如何從社會韌性、城市安全、非軍事防衛能力三面向，來提升民主國家的全社會防禦韌性；如何強化在地緣政治與混合威脅下的城市治理力量與安全角色；以及，如何因應AI驅動的社會變革與國家治理的挑戰。最後林右昌說，希望自己能在更大的世界裡能累積更多的能力與連結。在回來之時，能帶回進步務實的治理能力以及全新充滿正向能量的自己，「接著跟大家一起為守護台灣與民進黨在2028年的繼續執政來打拚」。