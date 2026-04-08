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在美國與伊朗達成停火2週協議後，美元指數失守99，國際黃金現貨價格今（8）日也出現急漲，從4702美元漲到4857美元，漲幅逾3%，累計4月以來更已漲超過6%，目前在4806美元盤整。展望後市，銀行認為，短線金價仍等待進一步中東消息面催化，目前處於高波動的反彈格局。根據台灣銀行最新周報分析，上週金價於連跌3週後首度收紅，部分因市場恐慌情緒與流動性賣壓趨緩，加上美國聯準會（Fed）鮑爾談話未加深鷹派憂慮，吸引深跌後的逢低買盤回流，加上隨中東戰事進入第5週，川普急於釋出停戰訊號意圖抽離戰爭泥淖，激勵金價突破半年線，週中最高叩關4800美元關口。然而，隨美元指數強勢反彈重回100大關，美債殖利率持穩於4.3%高位，且就技術面觀察，金價雖然突破近一周的盤弱整理區間，在4800美元心理關卡受阻，漲勢仍明顯承壓，短期內川普與伊朗間的持續威脅，使地緣政治風險未解，油價維持高位加劇通膨擔憂。此外，上週美國最新非農數據轉強，顯示美國就業市場仍具韌性等，進而削弱降息預期，當前市場利空壓力仍大於利多提振。雖然現在傳出美國總統川普宣布美國與伊朗達成停火協2週，而伊朗官媒報導，最高領袖也已下令所有軍事單位停止開火，不過，波灣地區及以色列仍通報偵測到飛彈來襲，國際黃金現貨今日盤中也急漲逾百美元，從4702美元一度衝到4857美元，漲幅逾3%，而累計4月以來，金價也從4月2日低點4553美元一路反彈至4800美元之上，漲幅也超過6%，目前在4806美元附近盤整。台銀認為，短期內川普與伊朗間的持續威脅，在地緣政治風險未解，油價維持高位加劇通膨擔憂。因此，若本週美國3月最新CPI通膨數據驟升，恐導致美元再走強，將進一步壓縮金價空間。反之，若通膨並未重燃，還是有助升高市場對降息樂觀，有利金價反彈，預期短線金價仍等待進一步中東消息面催化，處於高波動的反彈格局。此外，根據美銀報告指出，在通膨尚未完全受控、資源配置壓力升高的背景下，部分央行短期內更傾向變現黃金，而非持續加碼，成為金價波動的重要結構性因素。也有分析師認為，目前金價反彈僅屬技術性修正，須待中東衝突與美元回落才有利多空翻轉。匯豐則認為，2026年黃金表現更像「風險資產」，在地緣政治升溫下反而走弱，3月一度下跌約15%，主因為美元轉強與美國聯準會官員態度偏鷹，提高持有無息資產的機會成本，加上市場持有者結構轉向散戶與槓桿資金，價格下跌時易被迫賣出。不過，匯豐仍看好黃金長期前景，認為去美元化趨勢及各國央行持續增持黃金，將支撐未來價格表現，但短期波動恐將成為常態。而高盛則維持長線樂觀看法，預期在未來降息環境下，金價仍有望於2026年底回升至5400美元。