洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平（Shohei Ohtani）與多倫多藍鳥隊球迷間的恩怨情仇，在今（8）日比賽後恐再創新高度。根據多倫多當地媒體《blogTO》報導，大谷在道奇大勝後的登上投手丘投球的動作，被主場球迷視為極度無禮與挑釁，引起多倫多球迷不滿。儘管有球評緩頰這僅是投手的例行公事，但已為明日即將登場的「二刀流」之戰埋下火藥味。
大谷賽後登板 引發藍鳥球迷怒火
爭議發生在道奇隊以14：2血洗藍鳥隊的賽後。當時道奇隊球員正進行勝利慶祝，預計於明日（台灣時間9日）先發登板的大谷翔平，並未直接走回休息室，而是拿著球走向藍鳥隊的主場投手丘。
大谷先是仔細確認投手丘的腳踏感，接著竟在現場練習起投球。隨後，另一名日籍強投山本由伸也加入行列，模仿隊友羅哈斯（Miguel Rojas）的投球動作，兩人還在投手丘上相視而笑。道奇隊官方X（原推特）更推波助瀾發文詢問：「誰模仿得更好？翔平還是由伸？」此舉徹底點燃藍鳥粉絲的怒火。
「在我們的墳墓上跳舞！」藍鳥球迷痛批無禮
由於藍鳥隊正陷於開季低迷且慘敗給道奇，多倫多球迷對大谷的動作極其反感。當地媒體引述網友評論：「這簡直是在我們的墳墓上跳舞」、「先是痛宰我們，然後在我們神聖的投手丘上嬉戲嘲諷」。
對藍鳥球迷而言，大谷在2023年自由市場曾傳出將加盟多倫多，最終卻轉投道奇，本就是心中之痛。加上去年世界大賽的失利，大谷如今在敗隊的主場投手丘上輕鬆談笑，被視為對主場球隊的不尊重。
球評與專家緩頰：這僅是二刀流的例行整備
面對多倫多的群情激憤，不少專業球評與日本專家紛紛出面緩頰。專家指出，大谷翔平向來具備高度的職業意識，在先發登板前一天前往球場投手丘確認土質硬度、踩踏感及周邊視角，是他長年來的「例行公事（Routine）」。同樣地，另一名年輕強投佐佐木朗希日前在國民隊主場先發前，也被捕捉到在場內進行影子投球。這在投手眼中是極為專業的賽前準備，並非刻意挑釁。
大谷翔平今日繳出3打數1安打、2次保送、1打點的成績，並將連續上壘紀錄推進至42場。然而，隨著賽後的風波發酵，預計在明日擔任先發投手並同時打擊的大谷，將會面臨羅傑斯中心（Rogers Centre）史上最強大的噓聲與挑戰。
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爭議發生在道奇隊以14：2血洗藍鳥隊的賽後。當時道奇隊球員正進行勝利慶祝，預計於明日（台灣時間9日）先發登板的大谷翔平，並未直接走回休息室，而是拿著球走向藍鳥隊的主場投手丘。
大谷先是仔細確認投手丘的腳踏感，接著竟在現場練習起投球。隨後，另一名日籍強投山本由伸也加入行列，模仿隊友羅哈斯（Miguel Rojas）的投球動作，兩人還在投手丘上相視而笑。道奇隊官方X（原推特）更推波助瀾發文詢問：「誰模仿得更好？翔平還是由伸？」此舉徹底點燃藍鳥粉絲的怒火。
「在我們的墳墓上跳舞！」藍鳥球迷痛批無禮
由於藍鳥隊正陷於開季低迷且慘敗給道奇，多倫多球迷對大谷的動作極其反感。當地媒體引述網友評論：「這簡直是在我們的墳墓上跳舞」、「先是痛宰我們，然後在我們神聖的投手丘上嬉戲嘲諷」。
對藍鳥球迷而言，大谷在2023年自由市場曾傳出將加盟多倫多，最終卻轉投道奇，本就是心中之痛。加上去年世界大賽的失利，大谷如今在敗隊的主場投手丘上輕鬆談笑，被視為對主場球隊的不尊重。
球評與專家緩頰：這僅是二刀流的例行整備
面對多倫多的群情激憤，不少專業球評與日本專家紛紛出面緩頰。專家指出，大谷翔平向來具備高度的職業意識，在先發登板前一天前往球場投手丘確認土質硬度、踩踏感及周邊視角，是他長年來的「例行公事（Routine）」。同樣地，另一名年輕強投佐佐木朗希日前在國民隊主場先發前，也被捕捉到在場內進行影子投球。這在投手眼中是極為專業的賽前準備，並非刻意挑釁。
大谷翔平今日繳出3打數1安打、2次保送、1打點的成績，並將連續上壘紀錄推進至42場。然而，隨著賽後的風波發酵，預計在明日擔任先發投手並同時打擊的大谷，將會面臨羅傑斯中心（Rogers Centre）史上最強大的噓聲與挑戰。