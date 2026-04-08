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張凌赫、田曦薇主演的古裝劇《逐玉》爆紅，成為今年度劇王，即便播畢仍話題不斷，還有網友說田曦薇絕對是張凌赫遇過最甜的女主了，隨著戲劇熱度，官方也露出許多花絮，其中兩人坐在床上對視，乖巧地聽著導演給的指令，但張凌赫一靠近田曦薇就忍不住害羞笑出來，手卻還不由自主地搭著她的臉，讓劇迷直喊，這不可能沒有愛。在劇情最後，田曦薇殺了敵方主將，卻也損失了戰友，躺在床上忍不住哭泣，此時張凌赫出現摟著他，互相安慰、傾訴心意，拍攝時導演要他們額頭碰在一起，張凌赫順勢將田曦薇的下巴抬起，讓她可以看著自己。結果當兩人靠在一起的時候，田曦薇很入戲地面露憂愁，開始培養情緒，張凌赫卻低著頭一直傻笑，還不時地偷瞄她，讓許多劇迷直呼，「這不可能沒有愛吧」、「拜託在一起了好嗎」、「很搭呀」！事實上，張凌赫曾在《開始推理吧》中聊到拍感情戲的訣竅，周柯宇問，拍感情戲是怎麼做心理建設，張凌赫直說，「要愛上對方。」金靖又問，「那演完有沒有忘掉。」張凌赫說，「隨時出，隨時入」，難怪他不管搭誰都很有CP感。