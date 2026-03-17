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張凌赫、田曦薇主演的古裝劇《逐玉》話題正熱，最新劇情中，田曦薇飾演的殺豬女「樊長玉」和武安侯謝征（張凌赫 飾）在軍營重逢，田曦薇看到受傷的張凌赫心疼不已，問他疼不疼，張凌赫說，「有妳在就不疼了。」沒想到浪漫的台詞，田曦薇卻忍不住一直笑場，張凌赫為了讓她習慣這句土味情話，一遍又一遍地念，導演都忍不住說，「這就是談戀愛。」田曦薇在第一集中救下受傷的張凌赫，不知道他是武安侯，為了留下父母給的房子，拜託他入贅，也因此兩人展開了假面夫妻的生活，日子久了也動了真情。最新劇情中，張凌赫回到軍營中，田曦薇則以為他是被徵召入伍，一直擔心他戰死，到軍營千里尋夫，卻尋到一個受重傷的夫婿，她激動地落下眼淚，「疼不疼，你別從軍了，我可以殺豬養你！」張凌赫則暖安慰，「有妳在就不疼了。」只是沒想到，這麼浪漫的場景，真實拍攝時田曦薇竟然頻頻笑場，似乎無法接受這種土味情話，張凌赫也忍不住喊話導演，「你管管她！」後來田曦薇要張凌赫多說幾次同一句台詞，讓她能習慣氛圍，張凌赫就真的一遍又一遍地念，聲音越來越溫柔，田曦薇這才培養好情緒，導演都忍不住說，「這就是談戀愛！」不少劇迷看了都說，花絮比正片更好嗑。