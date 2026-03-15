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▲《逐玉》田曦薇、張凌赫CP感十足。（圖／翻攝自微博@網劇逐玉）

28歲的張凌赫在《逐玉》中演活落難侯爺「謝征」7天就漲粉30萬，「美強慘」的畫風讓許多女粉為之瘋狂，過去他曾和白鹿、虞書欣、徐若晗搭檔過，也因此和白鹿傳過戀情，據傳他將接演古裝劇《刺棠》，女主角是王玉雯，外界認為王玉雯已經多年沒有代表作，咖位與張凌赫落差很大，還沒拍就被看衰。張凌赫在《逐玉》中前面10集都在養傷中度過，光靠那張帥臉7天就漲粉30萬，過去他曾和共演《寧安如夢》的白鹿傳出緋聞，還被拍到親密互動，但女方發聲否認，感情也畫上句點。雖然感情不順，但張凌赫的事業可是如日中天，據悉他在拍完《歸鸞》後，將馬不停蹄進入新古裝劇《刺棠》的拍攝，女主角的人選從張婧儀、李蘭迪，最後由《突然喜歡你》的王玉雯拿下。張凌赫曾和王玉雯合作過《虎鶴妖師錄》，不過王玉雯的古裝扮相被批不夠漂亮，加上王玉雯出道已經10年，卻沒有代表作，咖位與張凌赫有差距，合作因而被看衰。張凌赫2020年以《少女大人》出道並獲得關注，190公分的身材和深邃五官，張凌赫出道後戲約不斷，內娛還有一說法是「張凌赫從來沒成功逃離過橫店」，因為他基本上已經扎根在橫店劇組了。